В Ассоциации перевозчиков против остановок маршруток во время тревоги: объяснили почему

Остановка общественного транспорта во время воздушной тревоги подвергает людей опасности, ведь на крупных транспортных узлах образуется большое скопление людей. Такое мнение высказал журналисту УНН председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.

«Мы неоднократно обращались в КГВА и в КГГА (относительно нецелесообразности остановки общественного транспорта во время воздушной тревоги - ред.) То есть моя личная позиция, что остановка транспорта общего пользования, остановка маршрутного такси, не то, что убирает какую-то опасность, а наоборот подвергает людей опасности. Потому что, мы во время тревоги делаем на крупных транспортных узлах большое скопление людей. Все знаем, что никто в укрытие не идет», - сказал Моисеенко.

В качестве примера он привел ситуацию на станции метро Почайна во время тревоги.

Бывали моменты, когда на станции метро Почайна одновременно собирались в ожидании транспорта по 2-3 тысячи людей, которые из-за - этого решения подвергаются опасности - отметил Моисеенко.

Он считает, что остановка общественного транспорта во время воздушной тревоги создает для людей большие неудобства.

«И самое главное, что под знаменами, флагами, того, что хотим обезопасить людей, наоборот подвергаем опасности. Потому что когда автобус в движении и не дай Бог, что-то упало, то может попасть в один автобус, а когда что-то случится на большом транспортном узле, то опасности подвергаются тысячи людей», - сказал Моисеенко.

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Кроме того, он прокомментировал ситуацию с бронированием водителей частных маршруток.

«Очень большая проблема. Сначала удалось какое-то небольшое количество водителей забронировать до середины лета. Сейчас снова внесли изменения и вся бронь водителей до 28 февраля. Поэтому многие водители, которые были забронированы уже в принципе предупредили, что с 1 марта они будут ожидать изменения ситуации, чтобы не быть мобилизованными. Потому что в Киеве еще не так, а в областных центрах на всех выездах, выездах стоят блокпосты, которые довольно жестко всех забирают, проверяют», - рассказал Моисеенко.

Дополнение

29 января первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что нужно обратиться в патрульную полицию, министерство развития общин, чтобы повлиять на частных перевозчиков в части выполнения ими решений Совета обороны Киева относительно остановки работы общественного транспорта во время воздушной тревоги.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко отметил, что если бы решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог в Киеве выполнялось бы в полном объеме и останавливался также частный транспорт, тогда бы, это имело бы смысл. Однако сейчас нужно пересмотреть это решение и найти оптимальный вариант.

Ранее Ткаченко заявлял, что в ближайшее время в столице планируют решить вопрос работы общественного транспорта во время тревог.