Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады

По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, подавляющее большинство украинцев – 71% – считают, что за время полномасштабного вторжения уровень коррупции в стране вырос. Член комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич в комментарии УНН объяснил, что ситуацию может изменить только ликвидация монополии Национального антикоррупционного бюро на борьбу с коррупцией. Первоочередным шагом должен быть независимый внешний аудит работы НАБУ с привлечением представителей Украины.

"На встрече с Еврокомиссией, когда госпожа Кос (европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос – ред.) приезжала и мы встречались, то я этот вопрос (необходимость проведения внешнего независимого аудита – ред.) задавал ей тоже, потому что ситуация с коррупцией в Украине только растет, проблемы только растут. Никуда она не девается", - отметил Бурмич.

По его мнению, такая ситуация возникла из-за того, что у НАБУ сформировалась монополия на борьбу с коррупцией, которая оказалась неэффективной.

"Проблема вся в том, что мы создали монополию на борьбу с коррупцией. Но настолько она независима, эта монополия, что государство Украина на нее абсолютно не влияет - ни на эффективность, ни на что. И самому государству Украина фактически запрещено бороться с коррупцией. И государство Украина не отвечает фактически за то состояние коррупции, которое есть сегодня у нас в государстве", - пояснил Бурмич.

В то же время, по его словам, международные партнеры "тыкают носом" власть в то, что в Украине высокий уровень коррупции. Нардеп не исключает, что такая ситуация возникла из-за недостаточного профессионализма тех, кто делал реформу борьбы с коррупцией.

Бурмич добавил, что в разговоре с еврокомиссаром отметил, что монополии всегда влекут за собой злоупотребления.

"Предложил, что государство Украина и ее государственные органы, будь то полиция, будь то Служба безопасности должны присоединиться к борьбе с коррупцией. И тогда, во-первых, будет соревновательный процесс. Мы ликвидируем монополию, и тогда можно и с государства спрашивать, почему вы не боретесь", - считает нардеп.

Он убежден: если не будет ликвидирована монополия НАБУ на борьбу с коррупцией, уровень коррупции в Украине не снизится.

"Поэтому, если не изменится у нас ситуация с тем, что мы не преодолеем именно монополию, то, конечно, надо проводить аудит НАБУ, всех коррупционных органов, потому что и Национального агентства борьбы с коррупцией тоже уже несколько лет никто аудита не проводил. Поэтому я считал бы необходимым провести аудит, но обязательно с привлечением и государства Украина. Я бы с удовольствием принял бы участие в этом аудите, потому что знаю, что по многим делам есть не то что злоупотребления, а просто ужасные вещи, когда возбуждаются дела за мысли, за высказывания, за провокациями, а с коррупцией системно борьбы нет", - подчеркнул Бурмич.

Добавим

Одним из примеров преследования, которое выглядит как незаконное, является дело против бизнесмена Алексея Федорычева, владельца терминалов "ТИС-Зерно" и "ТИС-Удобрения" в порту "Пивденный". Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины уже более 10 лет преследуют предпринимателя. Уголовное производство против него – скорее похоже на попытку рейдернуть терминалы руками НАБУ, которая слишком сильно затянулась во времени.

Фактически, за 10 лет им так и не удалось вручить подозрение бизнесмену или избрать для него меру пресечения. А регулярные попытки арестовать имущество хоть и заканчиваются провалом каждый раз, однако значительно препятствуют ведению критически важного бизнеса во время войны, связанного с обеспечением продовольственной безопасности.

Ярким свидетельством того, что дело против Федорычева – это бизнес-разборки с участием правоохранителей-антикоррупционеров является решение суда Княжества Монако, где уже давно проживает бизнесмен. Судьи Монако отказались вручить подозрение Алексею Федорычеву, отметив, что его дело – это хозяйственный спор, а не криминал.

"… изложенные в запросах сведения не позволяют определить характер дела как уголовный, что дает возможность компетентным органам Княжества Монако сделать вывод: суть дела в большей степени касается фактов, которые лежат в основе спора сугубо экономического характера", - говорилось в решении.

Похожего мнения были и судьи Высшего антикоррупционного суда, которые не усматривали оснований для ареста имущества или избрания меры пресечения Федорычеву. Более того, они даже отказались продлить сроки досудебного расследования после того, как они истекли.

Однако изобретательность детективов НАБУ поражает. Вместо того, чтобы смириться с поражением и признать, что дело было заказным, они формально передали его на расследование в Национальную полицию. Войдя в следственную группу первым, что сделали НАБУшники – заставили коллег в Печерском районном суде Киева продавить решение о продлении сроков расследования.

Не получив того, что хотели в ВАКС, детективы пытаются продавить необходимые решения в Печерском райсуде Киева. Поэтому все указывает на то, что в НАБУ уж слишком заинтересованы терминалами в порту "Пивденный".

НАБУ как инструмент давления

Эксперты, опрошенные УНН, указывают на избирательность работы детективов Антикоррупционного бюро, а также их неэффективность. В частности, за 10 лет существования органа было минимальное количество топ-чиновников, которых привлекли к ответственности за коррупцию. Фактически на одного детектива – один обвинительный приговор, который вступил в законную силу.

Они также отмечают, что детективы НАБУ часто годами расследуют те уголовные дела, которые должны были завершиться в кратчайшие сроки.