Избрание меры пресечения военному, который публично заявил о СЗЧ: адвокат подал ходатайство об отводе судьи
Киев • УНН
Печерский суд Киева начал рассмотрение меры пресечения военному Сергею Гнездилову, который публично заявил об оставлении части. Адвокат подал ходатайство об отводе судьи из-за нарушения правил автоматического распределения.
Печерский районный суд Киева начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения военнослужащему 56 отдельной мотопехотной бригады Сергею Гнездилову, который публично заявил об оставлении воинской части. Адвокат подал ходатайство об отводе судьи, передает УНН.
Во время заседания адвокат Александр Шадрин заявил об отводе судьи из-за нарушения правил автоматического распределения.
«В связи с тем, что был применен график дежурств следственных судей», - сказал адвокат.
Судья заявил, что суд останавливает рассмотрение ходатайства для рассмотрения заявления об отводе судьи стороной защиты. Адвокат Гнездилова Александр Шадрин сообщал, что судебное заседание по вопросу рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей Гнездилову назначено на сегодня в Печерском районном суде Киева, следственный судья Хайнацкий.
Дополнение
Военнослужащему 56-й ОМПБр Сергею Гнездилову, который публично заявил об оставлении воинской части, объявили о подозрении в дезертирстве.
Накануне работники ГБР задержали военнослужащего 56 отдельной мотопехотной бригады, который самовольно оставил воинскую часть и сообщил об этом через соцсети.