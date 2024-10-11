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Обрання запобіжного заходу військовому, який публічно заявив про СЗЧ: адвокат подав клопотання про відвід судді

Київ • УНН

 • 13282 перегляди

Печерський суд Києва розпочав розгляд запобіжного заходу військовому Сергію Гнезділову, який публічно заявив про залишення частини. Адвокат подав клопотання про відвід судді через порушення правил автоматичного розподілу.

Обрання запобіжного заходу військовому, який публічно заявив про СЗЧ: адвокат подав клопотання про відвід судді

Печерський районний суд  Києва розпочав засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу військовослужбовцю 56 окремої мотопіхотної бригади Сергію Гнезділову, який публічно заявив про залишення військової частини. Адвокат подав клопотання  про відвід судді, передає УНН.

 Під час засідання адвокат Олександр Шадрін  заявив про відвід судді через порушення правил автоматичного розподілу.  

"У зв'язку з тим, що було застосовано графік чергувань слідчих суддів", - сказав адвокат. 

Суддя заявив, що суд зупиняє розгляд клопотання для розгляду заяви  про відвід судді стороною захисту. Адвокат Гнезділова Олександр Шадрін повідомляв, що судове засідання з питання розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Гнезділову призначено на сьогодні у Печерському районному суді Києва, слідчий суддя Хайнацький. 

Доповнення

Військовослужбовцю 56-ої ОМПБр Сергію Гнезділову, який публічно заявив про залишення військової частини, оголосили про підозру у дезертирстві. 

Напередодні працівники ДБР затримали військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної бригади, який самовільно залишив військову частину і повідомив про це через соцмережі. 

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Анна Мурашко

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