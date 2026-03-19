Марсоход Perseverance обнаружил древние следы течения воды на Марсе
Киев • УНН
Георадар обнаружил в кратере Езеро отложения дельты возрастом до 4,2 миллиарда лет. Ученые считают эти структуры доказательством существования среды для жизни.
Марсоход NASA Perseverance с помощью георадара обнаружил подземные остатки древней речной дельты в кратере Езеро. Ученые считают, что это одни из древнейших доказательств существования воды на Марсе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Исследование показало слоистые отложения на глубине до 35 метров, которые сформировались примерно 3,7-4,2 миллиарда лет назад – на раннем этапе истории планеты.
Открытие в пещерах Нью-Мексико меняет представление о возможности жизни на других планетах08.03.26, 19:36 • 18144 просмотра
Обнаруженные структуры свидетельствуют о существовании большой дельты, где река впадала в озеро. Эта среда могла быть пригодной для сохранения следов жизни.
Мы считаем, что в кратере Езеро существовала древняя среда, богатая водой, способная к сохранению биосигнатур
Новые данные о прошлом Марса
Ученые подчеркивают, что георадар стал ключевым инструментом для исследования подповерхностных структур.
Это еще больше подтверждает, что георадар является чрезвычайно ценным инструментом для изучения планетарной геологии
Ученые отмечают, что все больше доказательств указывают на то, что в прошлом Марс имел более теплый климат и жидкую воду на поверхности, что открывает новые перспективы в поисках жизни.
NASA впервые изменило орбиту астероида вокруг Солнца - случайно07.03.26, 14:54 • 18645 просмотров