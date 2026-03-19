Дональд Трамп
Сергей Лысак
Марко Рубио
Пит Хегсетх
Такер Карлсон
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Украина
Катар
Марсоход Perseverance обнаружил древние следы течения воды на Марсе

Киев • УНН

 • 1716 просмотра

Георадар обнаружил в кратере Езеро отложения дельты возрастом до 4,2 миллиарда лет. Ученые считают эти структуры доказательством существования среды для жизни.

Марсоход Perseverance обнаружил древние следы течения воды на Марсе
Фото: Reuters

Марсоход NASA Perseverance с помощью георадара обнаружил подземные остатки древней речной дельты в кратере Езеро. Ученые считают, что это одни из древнейших доказательств существования воды на Марсе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Исследование показало слоистые отложения на глубине до 35 метров, которые сформировались примерно 3,7-4,2 миллиарда лет назад – на раннем этапе истории планеты.

Обнаруженные структуры свидетельствуют о существовании большой дельты, где река впадала в озеро. Эта среда могла быть пригодной для сохранения следов жизни.

Мы считаем, что в кратере Езеро существовала древняя среда, богатая водой, способная к сохранению биосигнатур

– отметила планетолог Эмили Кардарелли.

Новые данные о прошлом Марса

Ученые подчеркивают, что георадар стал ключевым инструментом для исследования подповерхностных структур.

Это еще больше подтверждает, что георадар является чрезвычайно ценным инструментом для изучения планетарной геологии

– заявил исследователь Дэвид Пейдж.

Ученые отмечают, что все больше доказательств указывают на то, что в прошлом Марс имел более теплый климат и жидкую воду на поверхности, что открывает новые перспективы в поисках жизни.

Степан Гафтко

