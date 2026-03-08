$43.810.0050.900.00
Открытие в пещерах Нью-Мексико меняет представление о возможности жизни на других планетах

Киев • УНН

 • 1300 просмотра

Микробиологи обнаружили в темных пещерах бактерии, фотосинтезирующие через инфракрасный свет. Это расширяет границы поиска обитаемых миров возле красных звезд.

Открытие в пещерах Нью-Мексико меняет представление о возможности жизни на других планетах
Фото: Lars Behrendt

Научная экспедиция в национальный парк "Карлсбадские пещеры" привела к сенсационному открытию, которое заставляет астробиологов пересмотреть критерии поиска внеземной жизни. Микробиологи Хейзел Бартон и Ларс Берендт обнаружили в полной темноте подземных каньонов цианобактерии, способные к фотосинтезу без солнечного света. Это открытие доказывает, что жизнь может процветать в условиях, которые ранее считались непригодными для энергетического обмена. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Исследователи обнаружили на стенах глубоких ниш ярко-зеленые биопленки. Как выяснилось, эти микробы используют не видимый свет, а ближнее инфракрасное излучение. В то время как обычные растения полагаются на хлорофилл А, пещерные цианобактерии используют специальные формы – хлорофилл D и F.

НАСА меняет стратегию высадки на Луну и вводит дополнительную репетиционную миссию на орбите Земли28.02.26, 01:18 • 8650 просмотров

Известняковая порода пещер поглощает видимый спектр, но для инфракрасных лучей она работает как система зеркал, проводя энергию глубоко под землю. Измерения показали, что уровень ближнего инфракрасного света в самых отдаленных уголках пещеры в 695 раз выше, чем у входа.

Стена была ярко-зеленой. Это был самый радужный зеленый цвет, который вы когда-либо видели, и при этом микробы жили в полной темноте

– отметила профессор Хейзел Бартон.

Новые ориентиры для телескопа "Джеймс Уэбб"

Это открытие имеет фундаментальное значение для поиска жизни на экзопланетах. Самые распространенные звезды в нашей галактике – красные карлики (тип M) – излучают преимущественно именно инфракрасный свет. Ранее ученые ограничивали зону поиска планетами, получающими видимый свет (до 700 нм), однако пещерные микробы доказали возможность фотосинтеза на длине волны до 780 нм.

Сейчас Бартон и Берендт готовят предложение для NASA, чтобы определить предельные границы света, необходимые для выживания таких организмов. Полученные данные позволят астрономам значительно сузить круг потенциально населенных миров среди миллиардов звезд, фокусируя внимание космического телескопа "Джеймс Уэбб" только на тех объектах, где условия соответствуют новым параметрам фотосинтеза.

NASA впервые изменило орбиту астероида вокруг Солнца - случайно07.03.26, 14:54 • 16131 просмотр

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"
Нью-Мексико
НАСА