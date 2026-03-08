Открытие в пещерах Нью-Мексико меняет представление о возможности жизни на других планетах

Научная экспедиция в национальный парк "Карлсбадские пещеры" привела к сенсационному открытию, которое заставляет астробиологов пересмотреть критерии поиска внеземной жизни. Микробиологи Хейзел Бартон и Ларс Берендт обнаружили в полной темноте подземных каньонов цианобактерии, способные к фотосинтезу без солнечного света. Это открытие доказывает, что жизнь может процветать в условиях, которые ранее считались непригодными для энергетического обмена. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Исследователи обнаружили на стенах глубоких ниш ярко-зеленые биопленки. Как выяснилось, эти микробы используют не видимый свет, а ближнее инфракрасное излучение. В то время как обычные растения полагаются на хлорофилл А, пещерные цианобактерии используют специальные формы – хлорофилл D и F.

Известняковая порода пещер поглощает видимый спектр, но для инфракрасных лучей она работает как система зеркал, проводя энергию глубоко под землю. Измерения показали, что уровень ближнего инфракрасного света в самых отдаленных уголках пещеры в 695 раз выше, чем у входа.

Стена была ярко-зеленой. Это был самый радужный зеленый цвет, который вы когда-либо видели, и при этом микробы жили в полной темноте