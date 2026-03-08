$43.810.0050.900.00
Відкриття у печерах Нью-Мексико змінює уявлення про можливість життя на інших планетах

Київ • УНН

 • 3542 перегляди

Мікробіологи виявили в темних печерах бактерії, що фотосинтезують через інфрачервоне світло. Це розширює межі пошуку населених світів біля червоних зірок.

Фото: Lars Behrendt

Наукова експедиція до національного парку "Карлсбадські печери" призвела до сенсаційного відкриття, яке змушує астробіологів переглянути критерії пошуку позаземного життя. Мікробіологи Хейзел Бартон та Ларс Берендт виявили у цілковитій темряві підземних каньйонів цианобактерії, що здатні до фотосинтезу без сонячного світла. Це відкриття доводить, що життя може процвітати в умовах, які раніше вважалися непридатними для енергетичного обміну. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Дослідники виявили на стінах глибоких ніш яскраво-зелені біоплівки. Як з’ясувалося, ці мікроби використовують не видиме світло, а ближнє інфрачервоне випромінювання. У той час як звичайні рослини покладаються на хлорофіл А, печерні цианобактерії використовують спеціальні форми – хлорофіл D та F.

НАСА змінює стратегію висадки на Місяць та вводить додаткову репетиційну місію на орбіті Землі28.02.26, 01:18 • 8656 переглядiв

Вапнякова порода печер поглинає видимий спектр, але для інфрачервоних променів вона працює як система дзеркал, проводячи енергію глибоко під землю. Вимірювання показали, що рівень ближнього інфрачервоного світла у найвіддаленіших куточках печери у 695 разів вищий, ніж біля входу.

Стіна була яскраво-зеленою. Це був найрадужніший зелений колір, який ви коли-небудь бачили, і при цьому мікроби жили в повній темряві

– зазначила професорка Хейзел Бартон.

Нові орієнтири для телескопа "Джеймс Вебб"

Це відкриття має фундаментальне значення для пошуку життя на екзопланетах. Найпоширеніші зірки у нашій галактиці – червоні карлики (тип M) – випромінюють переважно саме інфрачервоне світло. Раніше вчені обмежували зону пошуку планетами, що отримують видиме світло (до 700 нм), проте печерні мікроби довели можливість фотосинтезу на довжині хвилі до 780 нм.

Наразі Бартон та Берендт готують пропозицію для NASA, щоб визначити граничні межі світла, необхідні для виживання таких організмів. Отримані дані дозволять астрономам значно звузити коло потенційно населених світів серед мільярдів зірок, фокусуючи увагу космічного телескопа "Джеймс Вебб" лише на тих об’єктах, де умови відповідають новим параметрам фотосинтезу.

NASA вперше змінила орбіту астероїда навколо Сонця - випадково07.03.26, 14:54 • 16271 перегляд

Степан Гафтко

