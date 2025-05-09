Британские ученые будут исследовать лунную пыль, предоставленную Китаем

$41.510.07
46.890.19
ukenru
Инфляция ускорилась до 15,1%. Больше всего за месяц подорожали свинина и фрукты, яйца подешевели
13:51 • 3096 просмотра

Инфляция ускорилась до 15,1%. Больше всего за месяц подорожали свинина и фрукты, яйца подешевели

Эксклюзив
11:52 • 14895 просмотра

Часть земель простаивает, а бюджет недополучает миллионы: нардеп о провале проекта "Земельный банк"

11:44 • 26382 просмотра

Спецтрибунал для рф: коалиция предоставила политическое одобрение, что дальше

Эксклюзив
11:02 • 41503 просмотра

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу

Эксклюзив
10:23 • 26136 просмотра

Саботаж вместо реформы: в Раде раскритиковали сопротивление Думы против законопроекта №12374-д об АРМА

Эксклюзив
9 мая, 07:57 • 63405 просмотра

Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных

Эксклюзив
9 мая, 06:00 • 46292 просмотра

Южанина: после изменений в Налоговый кодекс маркетплейсы обяжут полностью идентифицировать продавцов

Эксклюзив
9 мая, 05:39 • 39383 просмотра

День Европы-2025: чего ожидать от визита европейских министров 9 мая

8 мая, 20:34 • 47577 просмотра

Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня: Зеленский провел "хороший разговор" с Трампом

8 мая, 17:55 • 69646 просмотра

Первый американский понтифик: что известно о Папе Римском Льве XIV

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.9м/с
41%
749мм
Популярные новости

Сына Порошенко обвиняют в неуплате военного сбора и других налогов на сумму более 770 млн грн

9 мая, 06:25 • 13895 просмотра

"Не продаст ни одной игрушки в США": Трамп угрожает пошлиной в 100% производителю Barbie

9 мая, 07:13 • 37857 просмотра

Трамп: пошлины на фильмы не повлияют на Джеймса Бонда

9 мая, 07:58 • 28341 просмотра

На параде в москве путин упомянул войну рф в Украине всего несколькими словами

9 мая, 08:04 • 42801 просмотра

Украина - мировой лидер ягодного рынка: наши ученые создали более 170 новых сортов малораспространенных культур

10:28 • 32038 просмотра
публикации

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу
Эксклюзив

11:02 • 41549 просмотра

Украина - мировой лидер ягодного рынка: наши ученые создали более 170 новых сортов малораспространенных культур

10:28 • 32542 просмотра

Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных
Эксклюзив

9 мая, 07:57 • 63436 просмотра

5 рецептов домашних энергетических батончиков: просто, полезно, вкусно

8 мая, 13:49 • 133957 просмотра

Послы G7 поддержали законопроект о реформе АРМА, но Дума игнорирует международные сигналы и продвигает альтернативу

8 мая, 12:41 • 154352 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Папа Франциск

Фридрих Мерц

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Ватикан

Харьков

Реклама
УНН Lite

Трамп: пошлины на фильмы не повлияют на Джеймса Бонда

9 мая, 07:58 • 28727 просмотра

"Не продаст ни одной игрушки в США": Трамп угрожает пошлиной в 100% производителю Barbie

9 мая, 07:13 • 38249 просмотра

GTA VI: новый трейлер побил рекорды просмотров, саундтрек взлетел в чартах

8 мая, 09:29 • 143888 просмотра

Тимоти Шаламе впервые вышел на красную дорожку вместе с Кайли Дженнер на кинопремии в Италии

8 мая, 08:37 • 156797 просмотра

Пожарные спасли щенка во время пожара в Днепропетровской области

7 мая, 13:49 • 91907 просмотра
Актуальное

Tesla Cybertruck

Телеграмма

Grand Theft Auto

ядерная бомба B61

155-мм САУ Zuzana

Британские ученые будут исследовать лунную пыль, предоставленную Китаем

Киев • УНН

 • 1008 просмотра

Китай впервые предоставил образцы лунной пыли международным исследователям, среди которых и профессор Ананд из Великобритании. Исследование поможет узнать об образовании Луны и Земли.

Британские ученые будут исследовать лунную пыль, предоставленную Китаем

Ученые из Великобритании получили редкие образцы лунной пыли, которые одолжил Китай. Исследователи надеются, что их изучение поможет больше узнать о том, как образовалась Луна и о ранних годах существования Земли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Из КНР в Великобританию прибыли первые образцы лунной породы, которые Китай собрал камни во время своей космической миссии "Чанъэ-5" в 2020 году, когда аппарат приземлился на вулканический участок под названием Монс Рюмкер. Придерживаясь давней традиции глобального сотрудничества между учеными, Китай впервые предоставил семи международным исследователям доступ к образцам, чтобы позволить им сделать новые открытия.

Профессор Махеш Ананд, единственный ученый в Великобритании, которому одолжили этот чрезвычайно редкий материал, описывает его как "более ценный, чем золотая пыль".

"Никто в мире не имел доступа к образцам Китая, поэтому это большая честь и огромная привилегия. Китай намного опережает нас по уровню инвестиций в космические программы", – сказал он.

Как отмечает издание, после измельчения и обработки пыли лазерами команда профессора Ананда надеется ответить на вопрос о том, как образовалась Луна, и о ранних годах существования планеты Земля.

Внутри пылевых частиц могут быть доказательства, подтверждающие теорию ученых о том, что Луна образовалась из обломков, выброшенных 4,5 миллиарда лет назад, когда Земля столкнулась с планетой размером с Марс.

Как будет проходить исследование

Профессор Ананд говорит, что ученым не нужно больше, чем 60 мг, которые им предоставили.

Поверьте, этого достаточно, чтобы занять нас на долгие годы, потому что мы специализируемся на работе с микросферой 

- добавил он.

Техник Кей Найт подготовит образцы и отправит их еще в две лаборатории. Далее техник Саша Верчовский на специальном устройстве, который он строит с 1990-х годов нагреет их до 1400°C. Это поможет извлечь из них углерод, азот и благородные газы. Техник-исследователь Джеймс Малли определит, сколько кислорода содержится в специфичности пыли.

У команды есть год, чтобы завершить исследование. В конце концов, их поиск ответов, вероятно, приведет к уничтожению образцов.

Я очень надеюсь, что это начало долгосрочного сотрудничества между Китаем и международными учеными 

- говорит профессор Ананд.

Многие из нас построили свою карьеру, работая с образцами, возвращенными миссиями "Аполлон", и я считаю, что это фантастическая традиция, которой стоит придерживаться. Я надеюсь, что другие страны последуют этому примеру 

– добавляет он.

Европе нужно больше инвестировать в космос для независимости от США - гендиректор ESA28.04.25, 09:59 • 4991 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
Марс
Великобритания
Китай
Brent
$63.80
Bitcoin
$102,894.10
S&P 500
$5,681.88
Tesla
$290.06
Газ TTF
$34.71
Золото
$3,338.34
Ethereum
$2,339.67