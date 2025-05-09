Британские ученые будут исследовать лунную пыль, предоставленную Китаем

Ученые из Великобритании получили редкие образцы лунной пыли, которые одолжил Китай. Исследователи надеются, что их изучение поможет больше узнать о том, как образовалась Луна и о ранних годах существования Земли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Из КНР в Великобританию прибыли первые образцы лунной породы, которые Китай собрал камни во время своей космической миссии "Чанъэ-5" в 2020 году, когда аппарат приземлился на вулканический участок под названием Монс Рюмкер. Придерживаясь давней традиции глобального сотрудничества между учеными, Китай впервые предоставил семи международным исследователям доступ к образцам, чтобы позволить им сделать новые открытия.

Профессор Махеш Ананд, единственный ученый в Великобритании, которому одолжили этот чрезвычайно редкий материал, описывает его как "более ценный, чем золотая пыль".

"Никто в мире не имел доступа к образцам Китая, поэтому это большая честь и огромная привилегия. Китай намного опережает нас по уровню инвестиций в космические программы", – сказал он.

Как отмечает издание, после измельчения и обработки пыли лазерами команда профессора Ананда надеется ответить на вопрос о том, как образовалась Луна, и о ранних годах существования планеты Земля.

Внутри пылевых частиц могут быть доказательства, подтверждающие теорию ученых о том, что Луна образовалась из обломков, выброшенных 4,5 миллиарда лет назад, когда Земля столкнулась с планетой размером с Марс.

Как будет проходить исследование

Профессор Ананд говорит, что ученым не нужно больше, чем 60 мг, которые им предоставили.

Поверьте, этого достаточно, чтобы занять нас на долгие годы, потому что мы специализируемся на работе с микросферой - добавил он.

Техник Кей Найт подготовит образцы и отправит их еще в две лаборатории. Далее техник Саша Верчовский на специальном устройстве, который он строит с 1990-х годов нагреет их до 1400°C. Это поможет извлечь из них углерод, азот и благородные газы. Техник-исследователь Джеймс Малли определит, сколько кислорода содержится в специфичности пыли.

У команды есть год, чтобы завершить исследование. В конце концов, их поиск ответов, вероятно, приведет к уничтожению образцов.

Я очень надеюсь, что это начало долгосрочного сотрудничества между Китаем и международными учеными - говорит профессор Ананд.

Многие из нас построили свою карьеру, работая с образцами, возвращенными миссиями "Аполлон", и я считаю, что это фантастическая традиция, которой стоит придерживаться. Я надеюсь, что другие страны последуют этому примеру – добавляет он.

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