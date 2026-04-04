Трамп предлагает урезать бюджет NASA на 6 млрд долларов и сократить научные программы

Администрация президента Дональда Трампа предложила сократить бюджет NASA почти на 6 млрд долларов, одновременно предусмотрев финансирование лунной базы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на бюджетный запрос Белого дома, пишет УНН.

Детали

Общие расходы агентства предлагают уменьшить примерно на четверть. Наибольшее сокращение касается научных программ – их финансирование планируют урезать на 3,4 млрд долларов с возможной отменой около 40 миссий. Ранее среди таких программ называли исследования Марса, космические телескопы и научные спутники.

В то же время администрация поддерживает переориентацию космической программы на пилотируемые миссии. В бюджете заложено около 175 млн долларов на начальное создание лунной базы, которая в перспективе может стоить до 30 млрд долларов.

От чего хотят еще отказаться

Отдельно Белый дом предлагает отказаться от ракеты Space Launch System и капсулы Orion в пользу коммерческих решений. Также предусмотрено сокращение финансирования Международной космической станции примерно на 1 млрд долларов на фоне планов ее вывода из эксплуатации до 2030 года.

Бюджетный запрос станет основой для дальнейших переговоров в Конгрессе, который ранее уже отклонял подобные инициативы по сокращению финансирования NASA.

