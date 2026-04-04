Трамп пропонує урізати бюджет NASA на 6 млрд доларів і скоротити наукові програми
Київ • УНН
Адміністрація Трампа пропонує урізати фінансування NASA на чверть і зупинити наукові програми. Пріоритетом стане створення місячної бази за 30 мільярдів.
Адміністрація президента Дональда Трампа запропонувала скоротити бюджет NASA майже на 6 млрд доларів, одночасно передбачивши фінансування місячної бази. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на бюджетний запит Білого дому, пише УНН.
Деталі
Загальні витрати агентства пропонують зменшити приблизно на чверть. Найбільше скорочення стосується наукових програм – їх фінансування планують урізати на 3,4 млрд доларів із можливим скасуванням близько 40 місій. Раніше серед таких програм називали дослідження Марса, космічні телескопи та наукові супутники.
Водночас адміністрація підтримує переорієнтацію космічної програми на пілотовані місії. У бюджеті закладено близько 175 млн доларів на початкове створення місячної бази, яка в перспективі може коштувати до 30 млрд доларів.
Від чого хочуть ще відмовитись
Окремо Білий дім пропонує відмовитися від ракети Space Launch System і капсули Orion на користь комерційних рішень. Також передбачено скорочення фінансування Міжнародної космічної станції приблизно на 1 млрд доларів на тлі планів її виведення з експлуатації до 2030 року.
Бюджетний запит стане основою для подальших переговорів у Конгресі, який раніше вже відхиляв подібні ініціативи щодо скорочення фінансування NASA.
