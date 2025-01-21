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Трамп анонсує 25% мита на імпорт з Мексики та Канади з 1 лютого

Трамп анонсує 25% мита на імпорт з Мексики та Канади з 1 лютого

Київ • УНН

 • 100591 перегляди

Дональд Трамп планує запровадити нові тарифи на імпорт з Мексики та Канади, а також погрожує 100% митами Китаю через TikTok. Президент США заявив про використання тарифів як основного інструменту міжнародної економічної політики.

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість запровадження 25% мит на імпорт з Мексики та Канади вже з 1 лютого, що може спричинити значні зміни у світовій економіці.

Про це Трамп оголосив під час брифінгу в Овальному кабінеті, пише УНН з посиланням Financial Times.

Деталі

Він заявив, що такі заходи покликані зміцнити економіку США. Його слова викликали миттєвий ефект: валюти Канади та Мексики почали падати, а ф’ючерси на американські акції знизилися.

Крім того, 47-й президент США пригрозив запровадити 100% мита на китайський імпорт, якщо Пекін не погодиться передати щонайменше 50% застосунку TikTok американській компанії. Європейському Союзу Трамп також поставив умови: або вони купуватимуть більше американської нафти, або зіткнуться з тарифами на європейські товари.

Новий курс і "золота ера"Трамп, після інавгураційної промови, пообіцяв завершити "занепад" Америки та розпочати нову "золоту еру".

Торговельна політика як інструмент впливуТрамп назвав тарифи основним інструментом своєї міжнародної економічної політики, заявивши, що вони є необхідними для збільшення доходів США.

Ми більше не будемо обкладати податками наших громадян заради збагачення інших країн. Ми будемо оподатковувати інші країни, щоб забезпечити добробут наших громадян

- заявив президент.

Серед інших економічних ініціатив розглядається можливість запровадження універсального тарифу на весь імпорт, що він активно просував під час своєї виборчої кампанії.

Нагадаємо

Канада розробила початковий список американських товарів на суму 150 мільярдів канадських доларів ($105 мільярдів), які будуть обкладені тарифами, якщо обраний президент США Дональд Трамп введе мита на канадські товари.

Водночас президент Мексики Клаудія Шейнбаум оприлюднила план збільшення внутрішнього виробництва та скорочення імпорту. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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meksykaМексика
donald-trampДональд Трамп
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