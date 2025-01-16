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Канада готується запровадити мита на товари зі США на суму 105 млрд доларів - Bloomberg

Канада готується запровадити мита на товари зі США на суму 105 млрд доларів - Bloomberg

Київ • УНН

 • 79480 перегляди

Канада підготувала проєкт списку американських товарів на $105 млрд для введення мит у відповідь на можливі санкції Трампа. 12 з 13 провінцій підтримали спільну стратегію протидії американському протекціонізму.

Канада розробила початковий список американських товарів на суму 150 мільярдів канадських доларів ($105 мільярдів), які будуть обкладені тарифами, якщо обраний президент США Дональд Трамп введе мита на канадські товари.Про це повідомиляє обізнане джерело, передає Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що список, який поки що перебуває на стадії проєкту, буде застосовано лише у разі дій з боку адміністрації Трампа. Залежно від масштабів заходів США, Канада може додати до цього списку нові товари, зазначило джерело.

Поточний перелік товарів не розголошується. У 2018 році, коли Трамп запровадив тарифи на канадську сталь і алюміній, Канада відповіла митами на різноманітні американські товари, включаючи віскі та пральні машини. Тоді ці заходи охопили близько 16,6 мільярдів канадських доларів експорту США.

За статистикою у період з грудня 2023 року по листопад 2024 року Канада імпортувала американські товари на суму 487 мільярдів канадських доларів. Запропоновані тарифи покриють майже третину вартості імпорту з США.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та керівники канадських провінцій провели нараду в Оттаві, щоб обговорити стратегію протидії американському протекціонізму. Прем'єри 12 із 13 провінцій погодилися працювати разом над спільною відповіддю на можливі мита. Однак прем’єр Альберти Даніель Сміт висловила незгоду щодо ідей оподаткування чи скорочення енергетичного експорту,

- зазначає видання.

Прем'єр Онтаріо Даг Форд, який очолює провінцію, що є центром автомобільної промисловості Канади, закликав до політичної єдності перед загрозами Трампа.

Коли Дональд Трамп діє, він атакує всю Канаду, і ми маємо розуміти це та діяти разом,

- заявив Форд.

Доповнення

Альберта, яка забезпечує більшість канадського експорту нафти до США (понад половину імпорту сирої нафти США), не підтримує жодних заходів, що можуть обмежити постачання енергоносіїв.

У свою чергу, Трюдо наголосив на можливостях для партнерства з США в енергетичному секторі, зауваживши, що Канада має критично важливі мінерали, необхідні для трансформації американської економіки.

Якщо вони не отримають їх від Канади, то отримають від Китаю

- сказав Трюдо.

Прем'єр Онтаріо Даг Форд завершив зустріч заявою: "Не можна дозволити, щоб хтось бив нас кувалдою, не відповівши у відповідь удвічі сильніше".

Нагадаємо

Під час зустрічі у Мар-а-Лаго Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом США, якщо країна не витримає 25% мита. Пропозиція викликала "нервовий сміх" канадської делегації на чолі з Трюдо.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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