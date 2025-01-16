Канада готовится ввести пошлины на товары из США на сумму 105 млрд долларов - Bloomberg

Канада разработала первоначальный список американских товаров на сумму 150 миллиардов канадских долларов ($105 миллиардов), которые будут обложены тарифами, если избранный президент США Дональд Трамп введет пошлины на канадские товары. об этом сообщает осведомленный источник, передает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что список, который пока находится на стадии проекта, будет применен только в случае действий со стороны администрации Трампа. В зависимости от масштабов мер США, Канада может добавить в этот список новые товары, отметил источник.

Текущий перечень товаров не разглашается. В 2018 году, когда Трамп ввел тарифы на канадскую сталь и алюминий, Канада ответила пошлинами на различные американские товары, включая виски и стиральные машины. Тогда эти меры охватили около 16,6 миллиардов канадских долларов экспорта США.

По статистике в период с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года Канада импортировала американские товары на сумму 487 миллиардов канадских долларов. Предложенные тарифы покроют почти треть стоимости импорта из США.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и руководители канадских провинций провели совещание в Оттаве, чтобы обсудить стратегию противодействия американскому протекционизму. Премьеры 12 из 13 провинций согласились работать вместе над совместным ответом на возможные пошлины. Однако премьер Альберты Даниэль Смит выразила несогласие относительно идей налогообложения или сокращения энергетического экспорта, - отмечает издание.



Премьер Онтарио Даг Форд, возглавляющий провинцию, являющуюся центром автомобильной промышленности Канады, призвал к политическому единству перед угрозами Трампа.

Когда Дональд Трамп действует, он атакует всю Канаду, и мы должны понимать это и действовать вместе, - заявил Форд.

Дополнение

Альберта, которая обеспечивает большинство канадского экспорта нефти в США (более половины импорта сырой нефти США), не поддерживает никаких мер, которые могут ограничить поставки энергоносителей.

В свою очередь, Трюдо отметил возможности для партнерства с США в энергетическом секторе, отметив, что Канада имеет критически важные минералы, необходимые для трансформации американской экономики.

Если они не получат их от Канады, то получат от Китая - сказал Трюдо.

Премьер Онтарио Даг Форд завершил встречу заявлением: "Нельзя позволить, чтобы кто-то бил нас кувалдой, не ответив в ответ вдвое сильнее".

Напомним

Во время встречи в Мар-а-Лаго Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США, если страна не выдержит 25% пошлины. Предложение вызвало "нервный смех" канадской делегации во главе с Трюдо.