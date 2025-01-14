Мексика представила план протидії китайському імпорту на тлі тиску США

Уряд Мексики представив план скорочення дефіциту торгового балансу з Китаєм. План з’явився в той час, коли Мексика намагається протистояти заявам США стосовно того, що "Мексика дозволяє китайським товарам" здійснювати транзит через країну до США.

Передає УНН із посиланням на FT.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум оприлюднила план збільшення внутрішнього виробництва та скорочення імпорту. Уряд країни представив план скорочення дефіциту торгового балансу з Китаєм і залучення інвестицій.

Шейнбаум окресилила це рішення "Планом Мексики". Йдеться про спробу збільшити національне виробництво в секторах від текстилю до автомобілів і скоротити дефіцит торгівлі з Китаєм, який зріс до $105 млрд у 2023 році.

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"Доведено, що це одна з найкращих торговельних угод в історії, вона принесла користь трьом країнам. Це єдиний спосіб, яким ми можемо конкурувати з азійськими країнами, зокрема з Китаєм - повідомила Шейнбаум бізнес-лідерам на заході в Національному антропологічному музеї.

Раніше представники Трампа висловлювали стурбованість зростанням ролі Китаю в економіці Мексики.

Донедавна в Мексиці мало публічних дебатів щодо ролі Китаю в її економіці, оскільки інвестиції та торгівля зростали швидше після пандемії Covid-19. Дефіцит торгівлі з Пекіном також зріс до 38% ВВП.

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Щоб протистояти цьому, Шейнбаум потрібно буде залучити інвестиції, подолавши невизначеність, створену як Трампом, так і внутрішньою програмою її уряду, пише Financial Times.

Довідково

Відносини між Сполученими Штатами та Китаєм залишаються напруженими, оскільки політичний тиск з метою конфронтації зростає. На відміну від військового та ідеологічного конфлікту, що характеризував холодну війну 20-го століття, сьогоднішнє суперництво між Сполученими Штатами та Китаєм зосереджено на питаннях, пов'язаних із технологіями та торгівлею в ключових глобальних секторах.

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За останнє десятиліття відносини зі співробітництва перетворилися на конкурентні, внаслідок чого Китай став противником, а не партнером. Оскільки Сполучені Штати і Китай просувають свої концепції управління, багатостороння співпраця відкриває шлях до зниження напруженості.

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