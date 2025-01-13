Нові правила експорту чіпів ШІ від адміністрації Байдена викликали суперечки в галузі

У Вашингтоні впевнені, що у разі нової структури експорту передових комп’ютерних чіпів, це гарантуватиме їх розробку у США, а не у офшорних юрисдикціях. Але у середовищі керівників індустрії чіпів пропозиція Білого дому не викликала схвалення: у разі впровадження, американські компанії можуть опинитися у невигідному становищі, вважають керівники індустрії.

Пише УНН із посиланням на WP.

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Адміністрація Байдена пропонує нові рамки для експорту передових комп'ютерних чіпів, що використовуються для розробки штучного інтелекту, намагаючись збалансувати занепокоєння національної безпеки щодо цієї технології з економічними інтересами виробників та інших країн.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван підкреслив, що ця структура гарантуватиме, що найсучасніші аспекти штучного інтелекту будуть розроблятися в Сполучених Штатах і з їхніми найближчими союзниками, а не у офшори, як, наприклад, сектор акумуляторів і відновлюваних джерел енергії.

Запропоновані в понеділок рамки викликали занепокоєння керівників індустрії чіпів, - там стверджують, що правила обмежать доступ до існуючих чіпів, що використовуються для відеоігор. Також структура здатна обмежити у 120 країнах чіпи, які використовуються для центрів обробки даних і продуктів ШІ. Серед країн, які можуть мати обмежений доступ - Мексика, Португалія, Ізраїль і Швейцарія.

В уряді пояснюють необхідність уваги до відповідного сегменту:

"Критично важливо" зберегти лідерство Америки в галузі штучного інтелекту та розробки комп'ютерних чіпів, пов'язаних зі штучним інтелектом, - заявила Міністр торгівлі США Джина Раймондо.

Також міністр зазначила, що "ризики для нашої національної безпеки стають ще більш інтенсивними", оскільки ШІ стає все більш потужним.

Висловились представники Групи технологічної індустрії у Раді індустрії інформаційних технологій: фахівці попередили Раймондо в листі минулого тижня, що поспішне впровадження нового правила від адміністрації Демократичної партії може фрагментувати глобальні ланцюги поставок і поставити американські компанії в невигідне становище.

Потенційні ризики цього правила для глобального лідерства США у сфері штучного інтелекту неможливо підкреслити - йдеться у заяві Наомі Вілсон, старшого віце-президента групи з питань Азії та глобальної торговельної політики.

Вона закликала до більш широких консультацій з технологічною індустрією.

Нагадаємо

Адміністрація Байдена планує запровадити нові правила, що обмежать доступ Китаю до потужних GPU для ШІ. Обмеження спрямовані на контроль глобальних поставок чипів та усунення регуляторних лазівок.