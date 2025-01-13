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Нові правила експорту чіпів ШІ від адміністрації Байдена викликали суперечки в галузі

Нові правила експорту чіпів ШІ від адміністрації Байдена викликали суперечки в галузі

Київ • УНН

 • 22281 перегляди

Адміністрація Байдена пропонує нову структуру експорту передових комп'ютерних чіпів для ШІ. Ініціатива викликала занепокоєння керівників індустрії через можливі обмеження доступу до чіпів у 120 країнах.

У Вашингтоні впевнені, що у разі нової структури експорту передових комп’ютерних чіпів, це гарантуватиме їх розробку у США, а не у офшорних юрисдикціях. Але у середовищі керівників індустрії чіпів пропозиція Білого дому не викликала схвалення: у разі впровадження, американські компанії можуть опинитися у невигідному становищі, вважають керівники індустрії.

Пише УНН із посиланням на WP.

Деталі

Адміністрація Байдена пропонує нові рамки для експорту передових комп'ютерних чіпів, що використовуються для розробки штучного інтелекту, намагаючись збалансувати занепокоєння національної безпеки щодо цієї технології з економічними інтересами виробників та інших країн.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван підкреслив, що ця структура гарантуватиме, що найсучасніші аспекти штучного інтелекту будуть розроблятися в Сполучених Штатах і з їхніми найближчими союзниками, а не у офшори, як, наприклад, сектор акумуляторів і відновлюваних джерел енергії.

Запропоновані в понеділок рамки викликали занепокоєння керівників  індустрії чіпів, - там стверджують, що правила обмежать доступ до існуючих чіпів, що використовуються для відеоігор. Також структура здатна обмежити у 120 країнах чіпи, які використовуються для центрів обробки даних і продуктів ШІ. Серед країн, які можуть мати обмежений доступ - Мексика, Португалія, Ізраїль і Швейцарія.

В уряді пояснюють необхідність уваги до відповідного сегменту:

"Критично важливо" зберегти лідерство Америки в галузі штучного інтелекту та розробки комп'ютерних чіпів, пов'язаних зі штучним інтелектом,

- заявила Міністр торгівлі США Джина Раймондо. 

Також міністр зазначила, що "ризики для нашої національної безпеки стають ще більш інтенсивними", оскільки ШІ стає все більш потужним.

Висловились представники Групи технологічної індустрії у Раді індустрії інформаційних технологій: фахівці попередили Раймондо в листі минулого тижня, що поспішне впровадження нового правила від адміністрації Демократичної партії може фрагментувати глобальні ланцюги поставок і поставити американські компанії в невигідне становище.

Потенційні ризики цього правила для глобального лідерства США у сфері штучного інтелекту неможливо підкреслити

- йдеться у заяві Наомі Вілсон, старшого віце-президента групи з питань Азії та глобальної торговельної політики.

Вона закликала до більш широких консультацій з технологічною індустрією.

Нагадаємо

Адміністрація Байдена планує запровадити нові правила, що обмежать доступ Китаю до потужних GPU для ШІ. Обмеження спрямовані на контроль глобальних поставок чипів та усунення регуляторних лазівок.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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