Новые правила экспорта чипов ИИ от администрации Байдена вызвали споры в отрасли

В Вашингтоне уверены, что в случае новой структуры экспорта передовых компьютерных чипов, это будет гарантировать их разработку в США, а не в оффшорных юрисдикциях. Но в среде руководителей индустрии чипов предложение Белого дома не вызвало одобрения: в случае внедрения, американские компании могут оказаться в невыгодном положении, считают руководители индустрии.

Пишет УНН со ссылкой на WP.

Детали

Администрация Байдена предлагает новые рамки для экспорта передовых компьютерных чипов, используемых для разработки искусственного интеллекта, пытаясь сбалансировать беспокойство национальной безопасности в отношении этой технологии с экономическими интересами производителей и других стран.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что эта структура будет гарантировать, что самые современные аспекты искусственного интеллекта будут разрабатываться в Соединенных Штатах и с их ближайшими союзниками, а не в оффшорах, как, например, сектор аккумуляторов и возобновляемых источников энергии.

Предложенные в понедельник рамки вызвали беспокойство руководителей индустрии чипов, - там утверждают, что правила ограничат доступ к существующим чипам, используемым для видеоигр. Также структура способна ограничить в 120 странах чипы, используемые для центров обработки данных и продуктов ИИ. Среди стран, которые могут иметь ограниченный доступ - Мексика, Португалия, Израиль и Швейцария.

В правительстве объясняют необходимость внимания к соответствующему сегменту:

«Критически важно» сохранить лидерство Америки в области искусственного интеллекта и разработки компьютерных чипов, связанных с искусственным интеллектом, - заявила Министр торговли США Джина Раймондо.

Также министр отметила, что «риски для нашей национальной безопасности становятся еще более интенсивными», поскольку ИИ становится все более мощным.

Высказались представители Группы технологической индустрии в Совете индустрии информационных технологий: специалисты предупредили Раймондо в письме на прошлой неделе, что поспешное внедрение нового правила от администрации Демократической партии может фрагментировать глобальные цепи поставок и поставить американские компании в невыгодное положение.

Потенциальные риски этого правила для глобального лидерства США в сфере искусственного интеллекта невозможно подчеркнуть - говорится в заявлении Наоми Уилсон, старшего вице-президента группы по вопросам Азии и глобальной торговой политики.

Она призвала к более широким консультациям с технологической индустрией.

Напомним,

Администрация Байдена планирует ввести новые правила, которые ограничат доступ Китая к мощным GPU для ИИ. Ограничения направлены на контроль глобальных поставок чипов и устранение регуляторных лазеек.