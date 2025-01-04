США можуть запровадити нові обмеження для Китаю щодо чипів ШІ до інавгурації Трампа

США планують запровадити нові правила, які обмежать доступ Китаю до потужних графічних процесорів, необхідних для навчання моделей штучного інтелекту. Очікується, що ці обмеження будуть оголошені до завершення президентського терміну Джо Байдена 20 січня. Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням джерела, які знайомі із ситуацією, пише УНН.

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Зазначається, що можливі обмеження будуть спрямовані на контроль глобальних поставок чипів GPU шляхом усунення чинних регуляторних лазівок. Це стане наступним кроком після попередніх розслідувань США щодо виробництва так званих "традиційних чипів" у Китаї та включення до чорного списку 140 китайських компаній, пов’язаних із напівпровідниковим обладнанням.

Видання раніше повідомляло, що Вашингтон мав намір ухвалити нові правила ще до кінця грудня 2024 року, але через затримки з експертною оцінкою, викликані бюджетними проблемами уряду США, їх відтермінували.

Адміністрація Байдена вже реалізувала три ключові правила експортного контролю, спрямовані на уповільнення розвитку Китаю у виробництві передових напівпровідників і обмеження доступу до сучасних чипів та обладнання. Основна причина цих заходів — занепокоєння тим, що американські технології можуть бути використані для модернізації китайської армії