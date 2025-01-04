США можуть запровадити нові обмеження для Китаю щодо чипів ШІ до інавгурації Трампа
Київ • УНН
Адміністрація Байдена планує запровадити нові правила, що обмежать доступ Китаю до потужних GPU для ШІ. Обмеження спрямовані на контроль глобальних поставок чипів та усунення регуляторних лазівок.
США планують запровадити нові правила, які обмежать доступ Китаю до потужних графічних процесорів, необхідних для навчання моделей штучного інтелекту. Очікується, що ці обмеження будуть оголошені до завершення президентського терміну Джо Байдена 20 січня. Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням джерела, які знайомі із ситуацією, пише УНН.
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Зазначається, що можливі обмеження будуть спрямовані на контроль глобальних поставок чипів GPU шляхом усунення чинних регуляторних лазівок. Це стане наступним кроком після попередніх розслідувань США щодо виробництва так званих "традиційних чипів" у Китаї та включення до чорного списку 140 китайських компаній, пов’язаних із напівпровідниковим обладнанням.
Видання раніше повідомляло, що Вашингтон мав намір ухвалити нові правила ще до кінця грудня 2024 року, але через затримки з експертною оцінкою, викликані бюджетними проблемами уряду США, їх відтермінували.
Адміністрація Байдена вже реалізувала три ключові правила експортного контролю, спрямовані на уповільнення розвитку Китаю у виробництві передових напівпровідників і обмеження доступу до сучасних чипів та обладнання. Основна причина цих заходів — занепокоєння тим, що американські технології можуть бути використані для модернізації китайської армії
Нові правила також спрямовані на запобігання обходу наявних обмежень через треті країни. Цей крок є частиною ширшої стратегії США щодо стримування технологічного прогресу Китаю у критично важливих галузях, таких як ШІ та напівпровідники.
Очікується, що рішення Байдена матиме довгострокові наслідки для китайської технологічної індустрії, оскільки воно обмежить доступ до передових чипів, які є основою для сучасних технологій.
Нагадаємо
У грудні минулого року Пекін заборонив поставки галію, германію та інших металів до США після нових американських обмежень на чіпи. Китайські торгові асоціації закликали скоротити закупівлі американських мікросхем.