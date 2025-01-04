США могут ввести новые ограничения для Китая по чипам ИИ до инаугурации Трампа

США планируют ввести новые правила, которые ограничат доступ Китая к мощным графическим процессорам, необходимым для обучения моделей искусственного интеллекта. Ожидается, что эти ограничения будут объявлены до завершения президентского срока Джо Байдена 20 января. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что возможные ограничения будут направлены на контроль глобальных поставок чипов GPU путем устранения действующих регуляторных лазеек. Это станет следующим шагом после предыдущих расследований США по производству так называемых "традиционных чипов" в Китае и включения в черный список 140 китайских компаний, связанных с полупроводниковым оборудованием.

Издание ранее сообщало, что Вашингтон намеревался принять новые правила еще до конца декабря 2024 года, но из-за задержек с экспертной оценкой, вызванных бюджетными проблемами правительства США, их отсрочили.

Администрация Байдена уже реализовала три ключевых правила экспортного контроля, направленные на замедление развития Китая в производстве передовых полупроводников и ограничение доступа к современным чипам и оборудованию. Основная причина этих мер - беспокойство тем, что американские технологии могут быть использованы для модернизации китайской армии