Юань впав до 16-місячного мінімуму через можливі високі тарифи Трампа на китайські товари
Київ • УНН
Китайська валюта знизилась до 7,33 юаня за долар, досягнувши найнижчого рівня з вересня 2023 року. Експерти пов'язують падіння з можливим введенням Трампом 60% тарифів на китайські товари.
У середу ринковий юань впав на 0,1 відсотка до 7,33 юаня проти долара, що стало найнижчим показником для фінансової системи Китаю з вересня 2023 року.
Передає УНН з посиланням на Financial Times.
Деталі
Валюта Китаю досягла 16-місячного мінімуму: у середу, 8 січня, китайський юань впав на 0,1% до 7,33 юанів за долар. Це є найнижчим показником з вересня 2023 року. Серед причин - хвилювання, що пов'язані з введенням тарифів Трампа.
Відповідно оцінок аналітиків, запропоновані Трампом високі тарифи на китайські товари, мусять Народний банк Китаю (НБК, кит.: 中国人民银行) послабити юань, щоб компенсувати їхній вплив на експорт. Слід зазначити, що на тлі слабкого внутрішнього споживчого попиту, саме експорт допомагає КНР підтримувати економічне зростання.
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Напередодні посилились очікування, що Федеральна резервна система буде знижувати ставки повільніше, ніж очікувалося раніше. У свою чергу Китай пом'якшує монетарну політику для боротьби з дефляційним тиском.
"Ринок нетерплячий і хоче різкого зростання юаня", - сказав Ві Хун Чонг, старший ринковий стратег BNY.
Китай напередодні збльшення витрат
Пекін, який бореться з поглибленням дефляційного тиску в економіці, спричиненого низькою довірою домогосподарств та інвесторів, поступово переходить до більш стимулюючих заходів для стимулювання зростання. У середу він розширив програму субсидування споживачів, які торгують старою технікою, такою як кондиціонери та пральні машини.
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Але багато економістів вважають, що компанія відкладає оголошення планів додаткових витрат, поки очікує інавгурації Трампа, щоб отримати більше ясності щодо потенційних тарифів (Трамп ранше заявив, що введе 60-відсоткові мита для Китаю).
Доповнення
У НБК "насправді немає хороших варіантів", вважають експерти.
Йому доведеться прийняти певну слабкість обмінного курсу як найменш поганий варіант. Тоді постає питання: де НБК проведе межу?
Водночас аналітики відзначають, що хоча юань перебуває під тиском продажу по відношенню до долара, але він зміцнився по відношенню до інших валют.
Тайський бат, індонезійська рупія, філіппінське песо, тайванський долар, корейська вона - всі вони ослабли на 0,4% по відношенню до долара в середу.
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