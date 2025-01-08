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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Юань упал до 16-месячного минимума из-за возможных высоких тарифов Трампа на китайские товары

Юань упал до 16-месячного минимума из-за возможных высоких тарифов Трампа на китайские товары

Киев  •  УНН

 • 8731 просмотра

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Китайская валюта снизилась до 7,33 юаня за доллар, достигнув самого низкого уровня с сентября 2023 года. Эксперты связывают падение с возможным введением Трампом 60% тарифов на китайские товары.

В среду рыночный юань упал на 0,1 процента до 7,33 юаня против доллара, что стало самым низким показателем для финансовой системы Китая с сентября 2023 года.

Передает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Валюта Китая достигла 16-месячного минимума: в среду, 8 января, китайский юань упал на 0,1% до 7,33 юаней за доллар. Это является самым низким показателем с сентября 2023 года. Среди причин - волнения, связанные с введением тарифов Трампа.

Согласно оценкам аналитиков, предложенные Трампом высокие тарифы на китайские товары, вынудят Народный банк Китая (НБК, кит.: 中国人民银行) ослабить юань, чтобы компенсировать их влияние на экспорт. Следует отметить, что на фоне слабого внутреннего потребительского спроса, именно экспорт помогает КНР поддерживать экономический рост. 

Пекин отрицает свою причастность к хакерской атаке на министерство финансов США31 дек. 2024, 11:06 • 21854 просмотра

Накануне усилились ожидания, что Федеральная резервная система будет снижать ставки медленнее, чем ожидалось ранее. В свою очередь Китай смягчает монетарную политику для борьбы с дефляционным давлением. 

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«Рынок нетерпелив и хочет резкого роста юаня», - сказал Ви Хун Чонг, старший рыночный стратег BNY.

Китай в преддверии увеличения расходов

Пекин, который борется с углублением дефляционного давления в экономике, вызванного низким доверием домохозяйств и инвесторов, постепенно переходит к более стимулирующим мерам для стимулирования роста. В среду он расширил программу субсидирования потребителей, торгующих старой техникой, такой как кондиционеры и стиральные машины.

ЕС обеспокоен: Трамп может снова вывести США из Парижского климатического соглашения8 янв. 2025, 09:07 • 17244 просмотра

Но многие экономисты считают, что компания откладывает объявление планов дополнительных расходов, пока ожидает инаугурации Трампа, чтобы получить больше ясности относительно потенциальных тарифов (Трамп ранее заявил, что введет 60-процентные пошлины для Китая).

Дополнение

У НБК «на самом деле нет хороших вариантов», считают эксперты.

Ему придется принять определенную слабость обменного курса как наименее плохой вариант. Тогда возникает вопрос: где НБК проведет границу?

- рассуждает Джулиан Эванс-Притчард, руководитель отдела экономики Китая в Capital Economics.

В то же время аналитики отмечают, что хотя юань находится под давлением продаж по отношению к доллару, но он укрепился по отношению к другим валютам. 

Тайский бат, индонезийская рупия, филиппинское песо, тайваньский доллар, корейская вона - все они ослабли на 0,4% по отношению к доллару в среду.

В США заявили, что путин рассматривал ядерный вариант, но вмешался Китай4 янв. 2025, 08:25 • 54133 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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