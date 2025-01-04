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В США заявили, что путин рассматривал ядерный вариант, но вмешался Китай

В США заявили, что путин рассматривал ядерный вариант, но вмешался Китай

Киев  •  УНН

 • 6378 просмотра

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США были обеспокоены возможностью применения россией ядерного оружия против Украины. По словам Блинкена, Китай вмешался и предостерег россию от таких действий.

США были очень обеспокоены, поскольку им казалось, что российский диктатор владимир путин по крайней мере рассматривал применение ядерного оружия по Украине. Однако вмешался Китай, который не поддержал это решение. Об этом заявил государственным секретарем США Энтони Блинкеном Financial Times, передает УНН.

Журналист спросил, насколько серьезно США восприняли бряцание ядерным оружием владимира путина. Журналист отметил, что Байден часто ссылался на риск эскалации, решая не предоставлять определенное оружие, о котором просил Киев.

Блинкен заявил, что США были "очень обеспокоены", поскольку путин, казалось, по крайней мере рассматривал ядерный вариант.

"Даже если бы вероятность выросла от 5 до 15 процентов, когда речь идет о ядерном оружии, нет ничего серьезнее", - сказал Блинкен.

По его словам, ядерное оружие также было одной из немногих проблем, где Китай мог помочь США, несмотря на поддержку Пекином россии. "У нас есть основания полагать, что Китай связался с россией и сказал: "Не идите туда", - заявил Блинкен.

Он добавил, что подобная динамика могла иметь место, когда США сообщили Китаю, что путин планирует разместить ядерное оружие в космосе.

Кроме того, Блинкен отверг предположение о том, что администрация Байдена медлила с предоставлением оружия, заявляя, что ей пришлось принимать во внимание ряд факторов, например, сможет ли Украина эксплуатировать и поддерживать системы.

США не вернут ядерное оружие Украине-Белый дом сделал заявление2 дек. 2024, 03:57 • 20672 просмотра

Дополнение

российский диктатор владимир путин утвердил обновленную ядерную доктрину рф. 

В августе Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что россия запугивает мир ядерным оружием, а кремлевский диктатор владимир путин слишком любит свою жизнь, поэтому он будет держаться за кресло, за свой кремль и за поддержку обществом его действий. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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