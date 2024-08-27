Зеленський про ядерні погрози рф: "путін надто любить своє життя"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що росія залякує світ ядерною зброєю, а кремлівський диктатор володимир путін надто любить своє життя, тому він буде триматися за крісло, за свій кремль і за підтримку суспільством його дій. Про це Зеленський заявив під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

Деталі

"Гра з вогнем. Він (путін - ред.) не перший раз це говорить (про застосування ядерної зброї - ред.). Кожний раз, коли розвідка рф знає наполегливі наші кроки і розуміє, що ми близькі до рішення. Я думаю, що коли вони розуміють, що все ж таки будуть такі позитивні рішення. Чим ближчі такі рішення, тим більше буде напружувати інформаційний простір рф і МЗС, або їхні інші інституції. Вони завжди залякують. Частиною цієї залякувальної програми є і залякування ядерною зброєю. Тому вірити в це, не вірити. Я про це говорив: я вважаю, що путін надто любить своє життя, занадто довге. Тому мені здається, що він буде триматися за це крісло, за свій кремль і за підтримку суспільством його дій. Використання ядерної зброї навряд чи підтримає весь світ. Думаю, буде дуже швидка відповідь усього світу. Або ми з вами тоді нічого не розуміємо в безпеці у світі, якщо комусь у світі дозволено використати чи навіть думати про використання ядерної зброї", – сказав Зеленський.

Контекст

Сьогодні міністр закордонних справ рф сергій лавров назвав шантажем вимоги України використовувати британські ракети Storm Shadow для атак по території рф.

Він також зазначив, що Захід "наривається" на ескалацію з росією та не хоче її уникнути та нагадав, що в рф є доктрина про використання ядерної зброї, яка зараз уточнюється.

Нагадаємо

Секретар РНБО заспокоїв, що поразка росії на полі бою в Україні не призведе до автоматичного застосування москвою ядерної зброї.