Зеленский о ядерных угрозах рф: "путин слишком любит свою жизнь"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что россия запугивает мир ядерным оружием, а кремлевский диктатор владимир путин слишком любит свою жизнь, поэтому он будет держаться за кресло, за свой кремль и за поддержку обществом его действий. Об этом Зеленский заявил во время форума "Украина 2024. Независимость", передает корреспондент УНН.

Детали

"Игра с огнем. Он (Путин - ред.) не первый раз это говорит (о применении ядерного оружия - ред.). Каждый раз, когда разведка рф знает настойчивые наши шаги и понимает, что мы близки к решению. Я думаю, что когда они понимают, что все же будут такие положительные решения. Чем ближе такие решения, тем больше будет напрягать информационное пространство рф и МИД, или их другие институты. Они всегда запугивают. Частью этой запугивающей программы является и запугивание ядерным оружием. Поэтому верить в это, не верить. Я об этом говорил: я считаю, что путин слишком любит свою жизнь, слишком длинную. Поэтому мне кажется, что он будет держаться за это кресло, за свой кремль и за поддержку обществом его действий. Использование ядерного оружия вряд ли поддержит весь мир. Думаю, будет очень быстрый ответ всего мира. Или мы с вами тогда ничего не понимаем в безопасности в мире, если кому-то в мире разрешено использовать или даже думать об использовании ядерного оружия", - сказал Зеленский.

Контекст

Сегодня министр иностранных дел рф сергей лавров назвал шантажом требования Украины использовать британские ракеты Storm Shadow для атак по территории рф.

Он также отметил, что Запад "нарывается" на эскалацию с россией и не хочет ее избежать и напомнил, что в рф есть доктрина об использовании ядерного оружия, которая сейчас уточняется.

Напомним

Секретарь СНБО успокоил, что поражение россии на поле боя в Украине не приведет к автоматическому применению москвой ядерного оружия.