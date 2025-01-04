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У США заявили, що путін розглядав ядерний варіант, але втрутився Китай

У США заявили, що путін розглядав ядерний варіант, але втрутився Китай

Київ • УНН

 • 54749 перегляди

США були стурбовані можливістю застосування росією ядерної зброї проти України. За словами Блінкена, Китай втрутився і застеріг росію від таких дій.

США були дуже стурбовані, оскільки їм здавалося, що російський диктатор володимир путін принаймні розглядав застосування ядерної зброї по Україні. Проте втрутився Китай, який не підтримав це рішення. Про це заявив державним секретарем США Ентоні Блінкеном Financial Times, передає УНН.

Журналіст запитав, наскільки серйозно США сприйняли бряцання ядерною зброєю володимира путіна. Журналіст зазначив, що Байден часто посилався на ризик ескалації, вирішуючи не надавати певну зброю, про яку просив Київ.

Блінкен заявив, що США були "дуже стурбовані", оскільки путін, здавалося, принаймні розглядав ядерний варіант.

"Навіть якби ймовірність зросла від 5 до 15 відсотків, коли мова йде про ядерну зброю, немає нічого серйознішого", - сказав Блінкен.

За його словами, ядерна зброя також була однією з небагатьох проблем, де Китай міг допомогти США, попри підтримку Пекіном росії. "У нас є підстави вважати, що Китай зв'язався з росією і сказав: "Не йдіть туди", — заявив Блінкен.

Він додав, що подібна динаміка могла мати місце, коли США повідомили Китаю, що путін планує розмістити ядерну зброю в космосі.

Окрім того, Блінкен відкинув припущення про те, що адміністрація Байдена зволікала з наданням зброї, заявляючи, що їй довелося брати до уваги низку факторів, наприклад, чи зможе Україна експлуатувати та підтримувати системи.

США не повернуть ядерну зброю Україні - Білий дім зробив заяву02.12.24, 05:57 • 21204 перегляди

Доповнення

російський диктатор володимир путін затвердив оновлену ядерну доктрину рф. 

В серпні Президент України Володимир Зеленський заявляв, що росія залякує світ ядерною зброєю, а кремлівський диктатор володимир путін надто любить своє життя, тому він буде триматися за крісло, за свій кремль і за підтримку суспільством його дій. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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