Мексика представила план противодействия китайскому импорту на фоне давления США

Правительство Мексики представило план сокращения дефицита торгового баланса с Китаем. План появился в то время, когда Мексика пытается противостоять заявлениям США относительно того, что «Мексика позволяет китайским товарам» осуществлять транзит через страну в США.

Передает УНН со ссылкой на FT.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум обнародовала план увеличения внутреннего производства и сокращения импорта. Правительство страны представило план сокращения дефицита торгового баланса с Китаем и привлечения инвестиций.

Шейнбаум очертила это решение «Планом Мексики». Речь идет о попытке увеличить национальное производство в секторах от текстиля до автомобилей и сократить дефицит торговли с Китаем, который вырос до $105 млрд в 2023 году.

"Мексиканская Америка" звучит неплохо: президент Мексики ответила Трампу

«Доказано, что это одна из лучших торговых сделок в истории, она принесла пользу трем странам. Это единственный способ, которым мы можем конкурировать с азиатскими странами, в частности с Китаем - сообщила Шейнбаум бизнес-лидерам на мероприятии в Национальном антропологическом музее.

Ранее представители Трампа выражали обеспокоенность ростом роли Китая в экономике Мексики.

До недавнего времени в Мексике мало публичных дебатов о роли Китая в ее экономике, поскольку инвестиции и торговля росли быстрее после пандемии Covid-19. Дефицит торговли с Пекином также вырос до 38% ВВП.

Юань упал до 16-месячного минимума из-за возможных высоких тарифов Трампа на китайские товары

Чтобы противостоять этому, Шейнбаум нужно будет привлечь инвестиции, преодолев неопределенность, созданную как Трампом, так и внутренней программой ее правительства, пишет Financial Times.

Справочно

Отношения между Соединенными Штатами и Китаем остаются напряженными, поскольку политическое давление с целью конфронтации растет. В отличие от военного и идеологического конфликта, характеризовавшего холодную войну 20-го века, сегодняшнее соперничество между Соединенными Штатами и Китаем сосредоточено на вопросах, связанных с технологиями и торговлей в ключевых глобальных секторах.

Новые правила экспорта чипов ИИ от администрации Байдена вызвали споры в отрасли

За последнее десятилетие отношения из сотрудничества превратились в конкурентные, в результате чего Китай стал противником, а не партнером. Поскольку Соединенные Штаты и Китай продвигают свои концепции управления, многостороннее сотрудничество открывает путь к снижению напряженности.

Китай строит баржи, которые могут сыграть решающую роль при попытке вторжения на Тайвань