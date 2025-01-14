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Мексика представила план противодействия китайскому импорту на фоне давления США

Мексика представила план противодействия китайскому импорту на фоне давления США

Киев  •  УНН

 • 7999 просмотра

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Правительство Мексики разработало план сокращения торгового дефицита с Китаем, который достиг $105 млрд в 2023 году. План предусматривает увеличение внутреннего производства и привлечение инвестиций для уменьшения зависимости от китайского импорта.

Правительство Мексики представило план сокращения дефицита торгового баланса с Китаем. План появился в то время, когда Мексика пытается противостоять заявлениям США относительно того, что «Мексика позволяет китайским товарам» осуществлять транзит через страну в США.

Передает УНН со ссылкой на FT.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум обнародовала план увеличения внутреннего производства и сокращения импорта.  Правительство страны представило план сокращения дефицита торгового баланса с Китаем и привлечения инвестиций.

Шейнбаум очертила это решение «Планом Мексики». Речь идет о попытке увеличить национальное производство в секторах от текстиля до автомобилей и сократить дефицит торговли с Китаем, который вырос до $105 млрд в 2023 году.

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«Доказано, что это одна из лучших торговых сделок в истории, она принесла пользу трем странам. Это единственный способ, которым мы можем конкурировать с азиатскими странами, в частности с Китаем - сообщила Шейнбаум бизнес-лидерам на мероприятии в Национальном антропологическом музее. 

Ранее представители Трампа выражали обеспокоенность ростом роли Китая в экономике Мексики. 

До недавнего времени в Мексике мало публичных дебатов о роли Китая в ее экономике, поскольку инвестиции и торговля росли быстрее после пандемии Covid-19. Дефицит торговли с Пекином также вырос до 38% ВВП.

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Чтобы противостоять этому, Шейнбаум нужно будет привлечь инвестиции, преодолев неопределенность, созданную как Трампом, так и внутренней программой ее правительства, пишет Financial Times.

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Отношения между Соединенными Штатами и Китаем остаются напряженными, поскольку политическое давление с целью конфронтации растет. В отличие от военного и идеологического конфликта, характеризовавшего холодную войну 20-го века, сегодняшнее соперничество между Соединенными Штатами и Китаем сосредоточено на вопросах, связанных с технологиями и торговлей в ключевых глобальных секторах.

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Игорь Тележников

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