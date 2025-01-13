Китай строит баржи, которые могут сыграть решающую роль при попытке вторжения на Тайвань

ukenru
Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
14:45 • 17097 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13:33 • 30111 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Эксклюзив
Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
 • 79488 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
 • 199617 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
 • 269786 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
 • 217906 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
 • 277909 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
 • 149662 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
 • 128459 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
 • 116150 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
рф значительно усилила ПВО на военном аэродроме возле Симферополя - «АТЕШ»

рф значительно усилила ПВО на военном аэродроме возле Симферополя - «АТЕШ»

 • 51554 просмотра
В Киевской области из-за ночной атаки рф дронами повреждены дома с общежитием и больница

В Киевской области из-за ночной атаки рф дронами повреждены дома с общежитием и больница

 • 57607 просмотра
После ночной атаки рф дронами в Житомирской области аварийные отключения, потребление света возросло - Укрэнерго

После ночной атаки рф дронами в Житомирской области аварийные отключения, потребление света возросло - Укрэнерго

09:53 • 30088 просмотра
Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

13:13 • 25290 просмотра
Гетманцев и Сокур: цинизм безнаказанности или расчет на молчание?

Гетманцев и Сокур: цинизм безнаказанности или расчет на молчание?

13:30 • 45245 просмотра
публикации
Монополия в медицине: почему в Украине только один врач занимается пациентами с буллезным эпидермолизом?

Монополия в медицине: почему в Украине только один врач занимается пациентами с буллезным эпидермолизом?

15:30 • 223 просмотра
Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

14:45 • 17097 просмотра
Гетманцев и Сокур: цинизм безнаказанности или расчет на молчание?

Гетманцев и Сокур: цинизм безнаказанности или расчет на молчание?

13:30 • 45245 просмотра
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

 • 199617 просмотра
Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

 • 269786 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

15:20 • 1895 просмотра
Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

13:40 • 23700 просмотра
Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

13:32 • 23111 просмотра
Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

13:13 • 25290 просмотра
Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

 • 123548 просмотра
Актуальное
Китай строит баржи, которые могут сыграть решающую роль при попытке вторжения на Тайвань

Китай строит баржи, которые могут сыграть решающую роль при попытке вторжения на Тайвань

Киев  •  УНН

 • 5873 просмотра

Read in English

На судостроительной верфи Гуанчжоу Китай строит новые мобильные доки по образцу «Дня Д». Баржи будут иметь выдвижные рампы для транспортировки тяжелой техники и могут стать ключевым элементом в потенциальном вторжении на Тайвань.

Китай строит новый класс мобильных доков, которые можно использовать для транспортировки танков и припасов через непроходимую землю на остров Тайвань.

Передает УНН со ссылкой на CNN и Telegraph.

На судостроительной верфи Гуанчжоу Китай строит баржи «в стиле Дня Д». По меньшей мере три новых судна были замечены на судостроительной верфи  на юге Китая.

Конструкторы барж, похоже, черпали вдохновение в «Малберри Гарборс» (переносные гавани были созданы, чтобы решить проблему высадки войск союзников, оборудования и припасов на сильно укрепленные пляжи Нормандии в 1944 году - ред.

Указанные китайские суда имеют выдвижные рампы, и специалисты считают, что эти устройства могут помочь Народно-освободительной армии Китая транспортировать тяжелую технику, в том числе танки и артиллерийские установки, на сушу.

Спроектированные баржи могут оказаться критически важными в случае попытки КНР осуществить десантное вторжение на Тайвань. Позволяя китайским войскам обходить скалистые или мягкие пляжи, непригодные для тяжелой техники, такой как танки, баржи вероятно способны обеспечить несколько фронтов для вторжения, одновременно ослабляя тайваньскую оборону.

Десятки американских танков прибыли на Тайвань для защиты от вероятного нападения со стороны КНР16.12.24, 09:53 • 14402 просмотра

Справка

Китай считает Тайвань частью своей территории, несмотря на то, что он является фактически независимым с 1949 года, и регулярно угрожает ему вторжениями военных кораблей и истребителей, которые не допускают прямой конфронтации.

Напомним,

Тайвань впервые провел масштабные учения по моделированию реакции на военную эскалацию с Китаем. В симуляции приняли участие 19 министерств, местные органы власти и неправительственные организации под руководством вице-президента.

Пекин ответил на предупреждение Вашингтона о ядерном арсенале КНР23.12.24, 15:53 • 17053 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
taivanТайвань
kitaiКитай

Обратиться по вопросам размещения рекламы