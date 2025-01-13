Китай строит баржи, которые могут сыграть решающую роль при попытке вторжения на Тайвань

Китай строит новый класс мобильных доков, которые можно использовать для транспортировки танков и припасов через непроходимую землю на остров Тайвань.

Передает УНН со ссылкой на CNN и Telegraph.

На судостроительной верфи Гуанчжоу Китай строит баржи «в стиле Дня Д». По меньшей мере три новых судна были замечены на судостроительной верфи на юге Китая.

Конструкторы барж, похоже, черпали вдохновение в «Малберри Гарборс» (переносные гавани были созданы, чтобы решить проблему высадки войск союзников, оборудования и припасов на сильно укрепленные пляжи Нормандии в 1944 году - ред.

Указанные китайские суда имеют выдвижные рампы, и специалисты считают, что эти устройства могут помочь Народно-освободительной армии Китая транспортировать тяжелую технику, в том числе танки и артиллерийские установки, на сушу.

Спроектированные баржи могут оказаться критически важными в случае попытки КНР осуществить десантное вторжение на Тайвань. Позволяя китайским войскам обходить скалистые или мягкие пляжи, непригодные для тяжелой техники, такой как танки, баржи вероятно способны обеспечить несколько фронтов для вторжения, одновременно ослабляя тайваньскую оборону.

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Справка

Китай считает Тайвань частью своей территории, несмотря на то, что он является фактически независимым с 1949 года, и регулярно угрожает ему вторжениями военных кораблей и истребителей, которые не допускают прямой конфронтации.

Напомним,

Тайвань впервые провел масштабные учения по моделированию реакции на военную эскалацию с Китаем. В симуляции приняли участие 19 министерств, местные органы власти и неправительственные организации под руководством вице-президента.

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