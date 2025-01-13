Китай будує баржі, які можуть зіграти вирішальну роль при спробі вторгнення на Тайвань
Київ • УНН
На суднобудівній верфі Гуанчжоу Китай будує нові мобільні доки за зразком "Дня Д". Баржі матимуть висувні рампи для транспортування важкої техніки та можуть стати ключовим елементом у потенційному вторгненні на Тайвань.
Китай будує новий клас мобільних доків, які можна використовувати для транспортування танків і припасів через непрохідну землю на острів Тайвань.
Передає УНН із посиланням на CNN і Telegraph.
На суднобудівній верфі Гуанчжоу Китай будує баржі "в стилі Дня Д". Щонайменше три нових судна були помічені на суднобудівній верфі на півдні Китаю.
Конструктори барж, схоже, черпали натхнення в "Малберрі Гарборс" (переносні гавані були створені, щоб вирішити проблему висадки військ союзників, обладнання та припасів на сильно укріплені пляжі Нормандії в 1944 році - ред.).
Зазначені китайські судна мають висувні рампи, і фахівці вважають, що ці пристрої можуть допомогти Народно-визвольній армії Китаю транспортувати важку техніку, в тому числі танки і артилерійські установки, на сушу.
Спроектовані баржі можуть виявитися критично важливими в разі спроби КНР здійснити десантне вторгнення на Тайвань. Дозволяючи китайським військам обходити скелясті або м'які пляжі, непридатні для важкої техніки, такої як танки, баржі ймовірно здатні забезпечити кілька фронтів для вторгнення, водночас послаблюючи тайванську оборону.
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Довідка
Китай вважає Тайвань частиною своєї території, незважаючи на те, що він є фактично незалежним з 1949 року, і регулярно погрожує йому вторгненнями військових кораблів і винищувачів, які не допускають прямої конфронтації.
Нагадаємо
Тайвань вперше провів масштабні навчання з моделювання реакції на військову ескалацію з Китаєм. У симуляції взяли участь 19 міністерств, місцеві органи влади та неурядові організації під керівництвом віце-президента.
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