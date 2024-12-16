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Десятки американских танков прибыли на Тайвань для защиты от вероятного нападения со стороны КНР

Десятки американских танков прибыли на Тайвань для защиты от вероятного нападения со стороны КНР

Киев  •  УНН

 • 781 просмотра

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Первые 38 американских танков M1A2 Abrams прибыли на Тайвань для усиления обороны от возможного нападения Китая. Это часть заказа на 108 танков, остальные поступят в 2025-2026 годах.

Танки M1A2 Abrams прибыли на Тайвань в воскресенье и были доставлены на армейскую тренировочную базу в Синьчжу, к югу от Тайбэя.

Передает УНН со ссылкой на AFP.

Тайвань укрепляет свой военный потенциал против возможного нападения Китая: стало известно о получении от США 38 современных основных современных боевых танков «Абрамс» (M1A2 Abrams). Танки  прибыли на Тайвань в воскресенье; они были перевезены на армейскую тренировочную базу в Синьчжу, к югу от Тайбэя. 

Китай начал самые масштабные за 30 лет военные учения у Тайваня11 дек. 2024, 01:19 • 17003 просмотра

Это первые из 108 танков, заказанных Тайванем в 2019 году. Ожидается, что остальные танки M1A2 будут поставлены в 2025 и 2026 годах, сообщил армейский чиновник французскому информационному агентству AFP.

Справка

До сегодняшнего дня Тайвань имел около 1000 танков CM 11 Brave Tiger тайваньского производства, а также танки M60A3 американского производства, но обе модели сейчас считаются устаревшими.

Островное государство сейчас в значительной степени полагается на продажу оружия из США для усиления собственной безопасности.

Между тем Китай, который считает Тайвань частью своей территории, не в восторге от этого. В КНР рассматривают остров как провинцию-отступника, которая со временем должна снова стать частью страны.

Тайвань усиливает безопасность из-за новых военных зон Китая у острова9 дек. 2024, 05:59 • 17736 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
taivanТайвань
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты