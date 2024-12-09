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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тайвань усиливает безопасность из-за новых военных зон Китая у острова

Тайвань усиливает безопасность из-за новых военных зон Китая у острова

Киев  •  УНН

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Тайвань создал Центр реагирования на чрезвычайные ситуации через семь новых зон воздушного пространства Китая вокруг острова. Китай планирует военные учения в ответ на визит президента Тайваня в США.

Тайваньские военные объявили о создании специального центра реагирования на чрезвычайные ситуации и усилили уровень тревоги. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Это произошло после того, как Китай создал семь зон зарезервированного воздушного пространства вокруг острова и направил военно-морские силы и катера береговой охраны в его территориальные воды. 

Согласно информации, Пекин планирует новые военные учения в ответ на недавнюю поездку президента Тайваня Лай чин Тэ в Тихий океан.

Эта поездка включала остановки на Гавайях и территории Гуам, принадлежащей США.

Тайвань заявил об увеличении количества китайских кораблей в районе острова8 дек. 2024, 11:55 • 19027 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
gavaiiГавайи
taivanТайвань
kitaiКитай