Тайвань усиливает безопасность из-за новых военных зон Китая у острова
Киев • УНН
Тайвань создал Центр реагирования на чрезвычайные ситуации через семь новых зон воздушного пространства Китая вокруг острова. Китай планирует военные учения в ответ на визит президента Тайваня в США.
Тайваньские военные объявили о создании специального центра реагирования на чрезвычайные ситуации и усилили уровень тревоги. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Это произошло после того, как Китай создал семь зон зарезервированного воздушного пространства вокруг острова и направил военно-морские силы и катера береговой охраны в его территориальные воды.
Согласно информации, Пекин планирует новые военные учения в ответ на недавнюю поездку президента Тайваня Лай чин Тэ в Тихий океан.
Эта поездка включала остановки на Гавайях и территории Гуам, принадлежащей США.
Тайвань заявил об увеличении количества китайских кораблей в районе острова8 дек. 2024, 11:55 • 19027 просмотров