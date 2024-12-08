Тайвань заявил об увеличении количества китайских кораблей в районе острова
Киев • УНН
Минобороны Тайваня сообщило о 16 китайских военных кораблях вблизи острова и ожидает новых маневров. Китай резко отреагировал на визит президента Тайваня в США и американскую поддержку острова.
Министерство обороны Тайваня сообщает о 16 китайских военных кораблях, и вероятность новых военных маневров со стороны КНР.
Передает УНН со ссылкой на dpa.
Министерство обороны Тайваня сегодня сообщило о удвоении до 16 китайских военных кораблей вблизи острова Тайвань. По мнению кругов безопасности, ожидается новый раунд военных маневров.
Следует отметить, что Китай недавно отреагировал на визит президента Тайваня Лай чин Те на Гавайи и американскую территорию Гуам.
в резком комментарии на своем аккаунте в WeChat в воскресенье Министерство государственной безопасности Китая заявило, что "попытки Лая добиться независимости с помощью оружия" и снискать расположение Соединенных Штатов обречены на провал. Правительство Тайваня участвует в" ложные и демонстрации силы", тогда как правительство США находится" в сговоре с гангстерами и шакалами", поддерживая Тайвань, говорится в сообщении.
Тайвань отвергает претензии Пекина на суверенитет.
В конце ноября Тайвань завершил крупные военные учения, призванные отработать процедуры реагирования и развертывания сил. В двухчасовых учениях участвовали авиация, корабли и ракетные комплексы.
Напомним
УНН ранее сообщал, что бывший сенатор от Джорджии и бизнесмен Дэвид Пердью х0и может стать новым послом США в Китайй.
США одобрили продажу Тайваня запчастей для F-16 и радарных систем на сумму 385 млн долларов. Китай выразил протест из-за этого соглашения и транзита президента Тайваня по территории США.
Китайские и российские военные осуществили девятое совместное стратегическое воздушное патрулирование над Японским морем. Операция является частью ежегодного плана сотрудничества между Вооруженными силами двух стран.