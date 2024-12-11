Китай начал самые масштабные за 30 лет военные учения у Тайваня

Китай развертывает свой крупнейший военно-морской флот в региональных водах за последние почти три десятилетия. Это создает более серьезную угрозу для Тайваня, чем предыдущие военные активности Пекина. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что представитель Министерства обороны Тайваня Сунь Лифан на пресс-конференции во вторник заявил, что масштаб нынешнего развертывания китайских военно-морских сил в районе от южных японских островов до Южно-Китайского моря является крупнейшим с тех пор, как Пекин проводил военные учения вокруг Тайваня в преддверии президентских выборов 1996 года.

В то же время, китайские военные пока не комментируют и не подтверждают, что проводят какие-либо учения.

Что интересно, что начало Китаем таких учений было ожидаемым и стало поводом выразить свое недовольство Тихоокеанским турне президента Лай Чин Те. Оно завершилось в пятницу и включало остановки на Гавайях и американской территории Гуам.

Тайваньские военные были подняты по тревоге в понедельник, 9 декабря, после сообщения о том, что Китай зарезервировал воздушное пространство и развернул корабли Военно-морского флота и береговой охраны.

Текущие учения являются самыми большими по сравнению с предыдущими четырьмя. Независимо от того, объявляли ли они об обучении, они представляют для нас большую угрозу, - сказал Сун.

Старший офицер разведки Министерства Сье Джи Шенг заявил, что до сих пор не было учений с боевой стрельбой в семи "зарезервированных" зонах воздушного пространства Китая, две из которых расположены в Тайваньском проливе. Однако за последние сутки к северу от Тайваня наблюдалось существенное усиление китайской активности.

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Источник Reuters в органах безопасности Тайваня отметил, что количество кораблей китайского флота и береговой охраны в регионе, остается на уровне около 90 и вызывает "большое беспокойство". Источник также добавил, что Китай нацелился и на другие страны региона, а не только на Тайвань.

Развертывание Китая в первой цепи островов, простирающейся от Японии через Тайвань, Филиппины и далее до Борнео (другое название Калимантан - третий по величине морской остров в мире, разделенный между Индонезией, Малайзией и Брунеем. - ред.), ограждая прибрежные моря Китая, имеет целью отгородить территорию, чтобы предотвратить вмешательство иностранных сил, отметил Сье.

В министерстве также отметили, что военно-морские силы Китая строят две "стены" в Тихом океане: одну на восточном конце зоны противовоздушной обороны Тайваня, а другую - дальше в Тихом океане.

Дополнение

Минобороны Тайваня обнаружило 47 военных самолетов, которые совершали полеты вокруг острова в течение последних 24 часов, а также 12 военно-морских кораблей и девять "официальных" кораблей, что означает суда якобы гражданских ведомств, таких как береговая охрана.

Согласно карте, которую министерство предоставило в своем ежедневном утреннем отчете о деятельности Китая, 26 самолетов пролетели над территорией к северу от Тайваня у побережья китайской провинции Чжэцзян, шесть - над Тайваньским проливом и еще 15 - к юго-западу от острова.

Высокопоставленный источник в органах безопасности Тайваня сообщил Reuters, что китайские самолеты имитировали атаки на иностранные военно-морские корабли и отрабатывали сбитие военных и гражданских самолетов в рамках "учений по блокаде".

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