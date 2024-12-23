Пекин ответил на предупреждение Вашингтона о ядерном арсенале КНР
Киев • УНН
Китай призвал США пересмотреть свою ядерную политику в ответ на отчет Пентагона о 600 китайских ядерных боеголовок. КНР заявила, что их ядерная программа не представляет угрозы другим странам.
Китай призвал США «задуматься» и «уменьшить роль ядерного оружия» в своей оборонной политике.
Передает УНН со ссылкой на Newsweek.
Министерство обороны Китая ответило Соединенным Штатам на заявление Пентагона о ядерном оружии Китая: в военном ведомстве КНР заявили, что разработка ядерного оружия не угрожает другим странам.
В то же время Китай раскритиковал США за «упорное» настаивание на политике использования первыми ядерного оружия и призвал Соединенные Штаты «уменьшить роль ядерного оружия» в своей оборонной политике.
Контекст
На прошлой неделе американские военные, которые считают Китай своим главным вызовом, опубликовали отчет о военной мощи Китая, в котором говорится о том, что страна имеет более 600 ядерных боеголовок, которые могут нацелить на большее количество городов, военных объектов и руководящих должностей в США, чем когда-либо прежде.
Пентагон уже предупредил, что впервые в истории Америки появились «два стратегических конкурента, которые являются ядерными державами с большими и растущими ядерными арсеналами», имея в виду Китай и Россию.
Напомним,
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