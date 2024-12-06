Пекин сделал очередное заявление о войне рф против Украины: назвал роль для международного сообщества

Спикер МИД Китая Линь Цзянь заявил, что диалог и переговоры - единственный жизнеспособный способ решения "украинского кризиса", как Пекин называет войну рф против Украины, и международное сообщество должно способствовать прямому диалогу между сторонами. Об этом он сказал на брифинге 6 декабря, пишет УНН.

Позиция Китая по украинскому кризису последовательна. Мы считаем, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным способом разрешения кризиса. Международное сообщество должно создать условия для возобновления прямого диалога между двумя сторонами. Только когда все основные страны будут играть положительную роль, этот конфликт может увидеть быструю перспективу прекращения огня