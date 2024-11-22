Китай снова призвал к спокойствию и сдержанности после запуска рф новой баллистики по Украине

Китай призвал все стороны "сохранять спокойствие и проявлять сдержанность" в войне в Украине после того, как россия применила новый тип баллистических ракет, заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь на брифинге в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Позиция Китая по украинскому вопросу является последовательной и четкой. Мы выступаем за урегулирование кризиса политическими средствами и избежание эскалации. В текущей ситуации всем сторонам необходимо сохранять спокойствие, проявлять сдержанность, работать над деэскалацией путем диалога и консультаций, а также накапливать условия для скорейшего прекращения огня и политического урегулирования кризиса", - сказал Линь Цзянь.

Дополнение

россия запустила баллистическую ракету средней дальности по Украине. российский диктатор владимир путин заявил в четверг, что удар стал ответом на то, что США и Великобритания позволили Украине нанести удар по территории россии с использованием передового западного оружия, что, по его словам, придало конфликту "элементы глобального характера".

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