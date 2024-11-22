Китай снова призвал к спокойствию и сдержанности после запуска рф новой баллистики по Украине

ukenru
Эксклюзив
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
11:15 • 65436 просмотра

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

Эксклюзив
"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ
10:15 • 103914 просмотра

"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру
09:50 • 123580 просмотра

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Эксклюзив
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
 • 129269 просмотра

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Эксклюзив
Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
 • 122099 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

Эксклюзив
"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
 • 133698 просмотра

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Эксклюзив
"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
 • 143185 просмотра

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

Эксклюзив
Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
 • 150364 просмотра

Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 151037 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать
 • 149883 просмотра

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Анджелина Джоли раскрыла неожиданные детали о своих шестерых детях

Анджелина Джоли раскрыла неожиданные детали о своих шестерых детях

 • 99606 просмотра
Grimes говорит, что Илон Маск стал "неузнаваемым"

Grimes говорит, что Илон Маск стал "неузнаваемым"

 • 112718 просмотра
7 новогодних фильмов для праздничного настроения

7 новогодних фильмов для праздничного настроения

 • 103773 просмотра
«Я дала им свободу быть собой": Майли Сайрус рассказала о своем влиянии на молодых артистов

«Я дала им свободу быть собой": Майли Сайрус рассказала о своем влиянии на молодых артистов

10:23 • 62867 просмотра
Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

11:42 • 100263 просмотра
публикации
Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

11:42 • 100263 просмотра
Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

09:50 • 123577 просмотра
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
Эксклюзив

 • 129266 просмотра
НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

 • 191080 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

 • 237338 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Билли Айлиш стала артисткой года по версии Apple Music

Билли Айлиш стала артисткой года по версии Apple Music

12:50 • 27329 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 достиг миллиона продаж за менее чем полнедели после релиза

S.T.A.L.K.E.R. 2 достиг миллиона продаж за менее чем полнедели после релиза

12:25 • 32326 просмотра
«Я дала им свободу быть собой": Майли Сайрус рассказала о своем влиянии на молодых артистов

«Я дала им свободу быть собой": Майли Сайрус рассказала о своем влиянии на молодых артистов

10:23 • 62867 просмотра
7 новогодних фильмов для праздничного настроения

7 новогодних фильмов для праздничного настроения

 • 103773 просмотра
Grimes говорит, что Илон Маск стал "неузнаваемым"

Grimes говорит, что Илон Маск стал "неузнаваемым"

 • 112718 просмотра
Актуальное
Китай снова призвал к спокойствию и сдержанности после запуска рф новой баллистики по Украине

Китай снова призвал к спокойствию и сдержанности после запуска рф новой баллистики по Украине

Киев  •  УНН

 • 6627 просмотра

Read in English

Китай призвал все стороны «сохранять спокойствие и проявлять сдержанность» в войне в Украине после того, как россия применила новый тип баллистических ракет.

Китай призвал все стороны "сохранять спокойствие и проявлять сдержанность" в войне в Украине после того, как россия применила новый тип баллистических ракет, заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь на брифинге в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Позиция Китая по украинскому вопросу является последовательной и четкой. Мы выступаем за урегулирование кризиса политическими средствами и избежание эскалации. В текущей ситуации всем сторонам необходимо сохранять спокойствие, проявлять сдержанность, работать над деэскалацией путем диалога и консультаций, а также накапливать условия для скорейшего прекращения огня и политического урегулирования кризиса", - сказал Линь Цзянь.

Дополнение

россия запустила баллистическую ракету средней дальности по Украине. российский диктатор владимир путин заявил в четверг, что удар стал ответом на то, что США и Великобритания позволили Украине нанести удар по территории россии с использованием передового западного оружия, что, по его словам, придало конфликту "элементы глобального характера".

Комплекс "кедр": ГУР рассказало детали о новой баллистике, которой рф ударила по Днепру22 нояб. 2024, 10:51 • 13264 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира