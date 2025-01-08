"Мексиканская Америка" звучит неплохо: президент Мексики ответила Трампу
Киев • УНН
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум ответила на идею Трампа переименовать Мексиканский залив. Она предложила называть всю Северную Америку "Мексиканской Америкой", ссылаясь на карту 1607 года.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в среду предложила переименовать Северную Америку, включая Соединенные Штаты, в "Мексиканскую Америку" — историческое название, использовавшееся на ранней карте региона — в ответ на обещание избранного президента США Дональда Трампа переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки", передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Мексиканская Америка, это звучит неплохо", — пошутила Шейнбаум, указывая на карту 1607 года, на которой было изображено раннее изображение Северной Америки.
Президент Мексики использовала свою ежедневную пресс-конференцию, чтобы дать урок истории, окруженный старыми картами и бывшим министром культуры Хосе Альфонсо Суаресом дель Реалем.
"Дело в том, что Мексиканская Америка признана с 17 века... как название всей северной части (американского) континента", — сказал Суарес дель Реал, показывая область на карте.
Что касается Мексиканского залива, Суарес дель Реал заявил, что это название было признано на международном уровне и использовалось в качестве морского навигационного ориентира на протяжении сотен лет.
Трамп хочет переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки"7 янв. 2025, 17:27 • 20448 просмотров
Трамп выдвинул идею переименования водоема, который простирается от Флориды до мексиканского Канкуна, на пресс-конференции во вторник, на которой он представил широкую экспансионистскую программу, включая возможность взятия под контроль Панамского канала и Гренландии.
Шейнбаум также заявила, что неправда, что Мексикой "управляют картели", как сказал Трамп. "В Мексике всем управляют люди", — сказала она, добавив, что "мы решаем проблему безопасности".
Несмотря на перепалку, Шейнбаум повторила, что ожидает позитивных отношений между двумя странами.
"Я думаю, что будут хорошие отношения", — сказала она. "У президента Трампа свой способ общения".