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"Мексиканская Америка" звучит неплохо: президент Мексики ответила Трампу

"Мексиканская Америка" звучит неплохо: президент Мексики ответила Трампу

Киев  •  УНН

 • 8561 просмотра

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Президент Мексики Клаудия Шейнбаум ответила на идею Трампа переименовать Мексиканский залив. Она предложила называть всю Северную Америку "Мексиканской Америкой", ссылаясь на карту 1607 года.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в среду предложила переименовать Северную Америку, включая Соединенные Штаты, в "Мексиканскую Америку" — историческое название, использовавшееся на ранней карте региона — в ответ на обещание избранного президента США Дональда Трампа переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки", передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Мексиканская Америка, это звучит неплохо", — пошутила Шейнбаум, указывая на карту 1607 года, на которой было изображено раннее изображение Северной Америки.

Президент Мексики использовала свою ежедневную пресс-конференцию, чтобы дать урок истории, окруженный старыми картами и бывшим министром культуры Хосе Альфонсо Суаресом дель Реалем.

"Дело в том, что Мексиканская Америка признана с 17 века... как название всей северной части (американского) континента", — сказал Суарес дель Реал, показывая область на карте.

Что касается Мексиканского залива, Суарес дель Реал заявил, что это название было признано на международном уровне и использовалось в качестве морского навигационного ориентира на протяжении сотен лет.

Трамп хочет переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки"7 янв. 2025, 17:27 • 20448 просмотров

Трамп выдвинул идею переименования водоема, который простирается от Флориды до мексиканского Канкуна, на пресс-конференции во вторник, на которой он представил широкую экспансионистскую программу, включая возможность взятия под контроль Панамского канала и Гренландии.

Шейнбаум также заявила, что неправда, что Мексикой "управляют картели", как сказал Трамп. "В Мексике всем управляют люди", — сказала она, добавив, что "мы решаем проблему безопасности".

Несмотря на перепалку, Шейнбаум повторила, что ожидает позитивных отношений между двумя странами.

"Я думаю, что будут хорошие отношения", — сказала она. "У президента Трампа свой способ общения".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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