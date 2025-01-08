"Мексиканська Америка" звучить непогано: президентка Мексики відповіла Трампу
Київ • УНН
Президент Мексики Клаудія Шейнбаум відповіла на ідею Трампа перейменувати Мексиканську затоку. Вона запропонувала називати всю Північну Америку "Мексиканською Америкою", посилаючись на карту 1607 року.
Президент Мексики Клаудія Шейнбаум у середу запропонувала перейменувати Північну Америку, включно зі Сполученими Штатами, на «Мексиканську Америку» - історичну назву, яку використовували на ранній карті регіону, - у відповідь на обіцянку обраного президента США Дональда Трампа перейменувати Мексиканську затоку на «Затоку Америки», передає УНН із посиланням на Reuters.
«Мексиканська Америка, це звучить непогано», - пожартувала Шейнбаум, вказуючи на карту 1607 року, на якій було зображено раннє зображення Північної Америки.
Президент Мексики використала свою щоденну пресконференцію, щоб дати урок історії, оточений старими картами і колишнім міністром культури Хосе Альфонсо Суаресом дель Реалем.
«Річ у тім, що Мексиканська Америка визнана з 17 століття... як назва всієї північної частини (американського) континенту», - сказав Суарес дель Реал, показуючи область на карті.
Що стосується Мексиканської затоки, Суарес дель Реал заявив, що ця назва була визнана на міжнародному рівні і використовувалася як морський навігаційний орієнтир протягом сотень років.
Трамп хоче перейменувати Мексиканську затоку на "Затоку Америки"07.01.2025, 19:27 • 21803 перегляди
Трамп висунув ідею перейменування водойми, що простягається від Флориди до мексиканського Канкуна, на прес-конференції у вівторок, на якій він презентував широку експансіоністську програму, включно з можливістю взяття під контроль Панамського каналу і Гренландії.
Шейнбаум також заявила, що неправда, що Мексикою «керують картелі», як сказав Трамп. «У Мексиці всім керують люди», - сказала вона, додавши, що “ми вирішуємо проблему безпеки”.
Незважаючи на перепалку, Шейнбаум повторила, що очікує на позитивні відносини між двома країнами.
«Я думаю, що будуть хороші відносини», - сказала вона. «У президента Трампа свій спосіб спілкування».