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Трамп анонсирует 25% пошлины на импорт из Мексики и Канады с 1 февраля

Трамп анонсирует 25% пошлины на импорт из Мексики и Канады с 1 февраля

Киев  •  УНН

 • 2048 просмотра

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Дональд Трамп планирует ввести новые тарифы на импорт из Мексики и Канады, а также угрожает 100% пошлинами Китаю из-за TikTok. Президент США заявил об использовании тарифов как основного инструмента международной экономической политики.

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения 25% пошлин на импорт из Мексики и Канады уже с 1 февраля, что может привести к значительным изменениям в мировой экономике.

Об этом Трамп объявил во время брифинга в Овальном кабинете, пишет УНН со ссылкой Financial Times.

Детали

Он заявил, что такие меры призваны укрепить экономику США. Его слова вызвали мгновенный эффект: валюты Канады и Мексики начали падать, а фьючерсы на американские акции снизились.

Кроме того, 47-й президент США пригрозил ввести 100% пошлины на китайский импорт, если Пекин не согласится передать не менее 50% приложения TikTok американской компании. Европейскому Союзу Трамп также поставил условия: либо они будут покупать больше американской нефти, либо столкнутся с тарифами на европейские товары.

Новый курс и «золотая эра „Трамп, после инаугурационной речи, пообещал завершить “упадок» Америки и начать новую «золотую эру».

Торговая политика как инструмент влиянияТрамп назвал тарифы основным инструментом своей международной экономической политики, заявив, что они необходимы для увеличения доходов США.

Мы больше не будем облагать налогами наших граждан ради обогащения других стран. Мы будем облагать налогами другие страны, чтобы обеспечить благосостояние наших граждан

- заявил президент.

Среди других экономических инициатив рассматривается возможность введения универсального тарифа на весь импорт, что он активно продвигал во время своей избирательной кампании.

Напомним,

Канада разработала первоначальный список американских товаров на сумму 150 миллиардов канадских долларов ($105 миллиардов), которые будут обложены тарифами, если избранный президент США Дональд Трамп введет пошлины на канадские товары.

В то же время президент Мексики Клаудия Шейнбаум обнародовала план увеличения внутреннего производства и сокращения импорта. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Экономикаполитика
tiktokТикТок
meksikaМексика
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
kanadaКанада
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

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