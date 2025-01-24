Трамп сделал очередное заявление о Канаде: заверил, что США не нужны канадские товары

ukenru
Эксклюзив
Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
09:58 • 11298 просмотра

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 126919 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

Эксклюзив
Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 134632 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 136377 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

Эксклюзив
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
23 января, 14:15 • 178213 просмотра

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»
23 января, 14:09 • 122266 просмотра

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»

Эксклюзив
Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси
23 января, 14:03 • 107539 просмотра

Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси

Эксклюзив
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
23 января, 13:47 • 148808 просмотра

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Эксклюзив
Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности
23 января, 13:09 • 65733 просмотра

Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью
23 января, 12:05 • 79824 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены дома, возникли пожары

В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены дома, возникли пожары

24 января, 02:33 • 111378 просмотра
Вражеская атака БпЛА на Киевщину: двое погибших

Вражеская атака БпЛА на Киевщину: двое погибших

24 января, 03:40 • 70742 просмотра
Трамп собирается закрыть один из офисов Пентагона

Трамп собирается закрыть один из офисов Пентагона

24 января, 04:08 • 48554 просмотра
Враг продвинулся вперед: DeepState обновил карту боевых действий

Враг продвинулся вперед: DeepState обновил карту боевых действий

04:30 • 95063 просмотра
ISW: Власти россии усиливают защиту оборонно-промышленных объектов

ISW: Власти россии усиливают защиту оборонно-промышленных объектов

05:00 • 108936 просмотра
публикации
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 178196 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 148798 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 208656 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

22 января, 08:30 • 207450 просмотра
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
Эксклюзив

22 января, 07:26 • 209724 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

23 января, 16:03 • 121865 просмотра
Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

23 января, 15:48 • 119920 просмотра
Ограничивает права женщин: продюсеры осудили певицу Сабрину Карпентер из-за слишком сексуального образа

Ограничивает права женщин: продюсеры осудили певицу Сабрину Карпентер из-за слишком сексуального образа

23 января, 15:44 • 114320 просмотра
Камерон Диаз возвращается в кино после 11-летнего перерыва

Камерон Диаз возвращается в кино после 11-летнего перерыва

23 января, 15:02 • 110186 просмотра
Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

23 января, 14:08 • 117169 просмотра
Актуальное
Трамп сделал очередное заявление о Канаде: заверил, что США не нужны канадские товары

Трамп сделал очередное заявление о Канаде: заверил, что США не нужны канадские товары

Киев  •  УНН

 • 12228 просмотра

Read in English

На форуме в Давосе Трамп заявил, что США не нуждаются в канадских энергоносителях, автомобилях и древесине. Он угрожает ввести 25% пошлины на канадский импорт с 1 февраля.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, выступая перед лидерами мирового бизнеса на Всемирном экономическом форуме, что США не нужны канадские энергоносители, транспортные средства или лесоматериалы, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Трамп также повторил свою угрозу ввести пошлину для страны, заявив, что этого можно избежать, если соседняя страна решит стать штатом США.

"Вы всегда можете стать штатом, и если вы штат, у нас не будет дефицита. Нам не придется взимать с вас пошлины", - указал он на вздохи в зале в Давосе.

Трамп пригрозил ввести пошлину до 25% на канадский импорт, возможно, до 1 февраля.

Трамп анонсирует 25% пошлины на импорт из Мексики и Канады с 1 февраля21.01.25, 10:21 • 99468 просмотров

Возобновленная угроза пошлин была встречена с глубоким беспокойством зависимой от торговли Канадой.

Но она также заявила, что рассмотрит существенные контрмеры, включая ответ "доллар за доллар", если администрация Трампа достигнет своего.

Примерно 75% экспорта Канады идет на юг. Напротив, на Канаду приходится гораздо меньшая доля экспорта США - 17%, хотя она является вторым по величине торговым партнером США после Мексики.

Трамп в своем выступлении в четверг сказал, что с Канадой "было очень сложно иметь дело в течение многих лет".

"Нам не нужно, чтобы они производили наши автомобили, мы производим их в большом количестве, нам не нужна их древесина, потому что у нас есть свои леса... нам не нужна их нефть и газ, у нас их больше, чем у кого-либо", - сказал он участникам форума по видеосвязи из Вашингтона.

Трамп повторил утверждение, что дефицит в торговле США с Канадой составляет от 200 до 250 млрд долларов. Непонятно, откуда он взял эту цифру.

Дефицит в торговле с Канадой, который, как ожидается, составит 45 млрд долларов в 2024 году, в основном обусловлен энергетическими потребностями США.

Североамериканская автомобильная промышленность также имеет высокоинтегрированные цепочки поставок.

Автозапчасти могут пересекать границы между США, Мексикой и Канадой несколько раз, прежде чем автомобиль будет окончательно собран.

Трамп также связал пошлины с безопасностью границ, заявив, что они будут введены, если Канада не усилит безопасность на общей границе.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо неоднократно заявлял, что в ответ на введение пошлин все на столе.

Трюдо предупредил Трампа о последствиях введения тарифов на канадские товары21.01.25, 20:40 • 35074 просмотра

Это включает налог или эмбарго на экспорт энергоносителей в США, хотя некоторые лидеры провинций Канады не согласны с таким ответом.

В четверг Трюдо сообщил журналистам, что цель Канады - полностью избежать американских пошлин, но она будет "постепенно" усиливать свои ответные меры, чтобы добиться быстрой отмены пошлин в случае их введения.

Канада также позиционирует себя как надежного торгового партнера и надежного источника поставок энергоносителей и критически важных минералов в США, лоббируя американских законодателей в попытке избежать пошлин.

Экономисты предполагают, что что энергетическая безопасность США зависит от канадской продукции.

Согласно недавнему анализу экономистов TD Bank, в 2024 году экспорт канадских энергоносителей составил почти 170 млрд долларов США.

Трамп также заявил в четверг, что предприятия должны производить свою продукцию в США, если они хотят избежать пошлин.

Пошлины являются центральной частью экономического видения Трампа - он рассматривает их как способ роста экономики США, защиты рабочих мест и увеличения налоговых поступлений.

Новый президент приказал федеральным чиновникам до 1 апреля пересмотреть торговые отношения США относительно любых недобросовестных практик.

Госсекретарь США Рубио посетит Панаму после заявлений Трампа о захвате канала23.01.25, 22:57 • 25654 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
panamaПанама
meksikaМексика
donald-trampДональд Трамп
kanadaКанада
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

Обратиться по вопросам размещения рекламы