Трамп сделал очередное заявление о Канаде: заверил, что США не нужны канадские товары

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, выступая перед лидерами мирового бизнеса на Всемирном экономическом форуме, что США не нужны канадские энергоносители, транспортные средства или лесоматериалы, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Трамп также повторил свою угрозу ввести пошлину для страны, заявив, что этого можно избежать, если соседняя страна решит стать штатом США.

"Вы всегда можете стать штатом, и если вы штат, у нас не будет дефицита. Нам не придется взимать с вас пошлины", - указал он на вздохи в зале в Давосе.

Трамп пригрозил ввести пошлину до 25% на канадский импорт, возможно, до 1 февраля.

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Возобновленная угроза пошлин была встречена с глубоким беспокойством зависимой от торговли Канадой.

Но она также заявила, что рассмотрит существенные контрмеры, включая ответ "доллар за доллар", если администрация Трампа достигнет своего.

Примерно 75% экспорта Канады идет на юг. Напротив, на Канаду приходится гораздо меньшая доля экспорта США - 17%, хотя она является вторым по величине торговым партнером США после Мексики.

Трамп в своем выступлении в четверг сказал, что с Канадой "было очень сложно иметь дело в течение многих лет".

"Нам не нужно, чтобы они производили наши автомобили, мы производим их в большом количестве, нам не нужна их древесина, потому что у нас есть свои леса... нам не нужна их нефть и газ, у нас их больше, чем у кого-либо", - сказал он участникам форума по видеосвязи из Вашингтона.

Трамп повторил утверждение, что дефицит в торговле США с Канадой составляет от 200 до 250 млрд долларов. Непонятно, откуда он взял эту цифру.

Дефицит в торговле с Канадой, который, как ожидается, составит 45 млрд долларов в 2024 году, в основном обусловлен энергетическими потребностями США.

Североамериканская автомобильная промышленность также имеет высокоинтегрированные цепочки поставок.

Автозапчасти могут пересекать границы между США, Мексикой и Канадой несколько раз, прежде чем автомобиль будет окончательно собран.

Трамп также связал пошлины с безопасностью границ, заявив, что они будут введены, если Канада не усилит безопасность на общей границе.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо неоднократно заявлял, что в ответ на введение пошлин все на столе.

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Это включает налог или эмбарго на экспорт энергоносителей в США, хотя некоторые лидеры провинций Канады не согласны с таким ответом.

В четверг Трюдо сообщил журналистам, что цель Канады - полностью избежать американских пошлин, но она будет "постепенно" усиливать свои ответные меры, чтобы добиться быстрой отмены пошлин в случае их введения.

Канада также позиционирует себя как надежного торгового партнера и надежного источника поставок энергоносителей и критически важных минералов в США, лоббируя американских законодателей в попытке избежать пошлин.

Экономисты предполагают, что что энергетическая безопасность США зависит от канадской продукции.

Согласно недавнему анализу экономистов TD Bank, в 2024 году экспорт канадских энергоносителей составил почти 170 млрд долларов США.

Трамп также заявил в четверг, что предприятия должны производить свою продукцию в США, если они хотят избежать пошлин.

Пошлины являются центральной частью экономического видения Трампа - он рассматривает их как способ роста экономики США, защиты рабочих мест и увеличения налоговых поступлений.

Новый президент приказал федеральным чиновникам до 1 апреля пересмотреть торговые отношения США относительно любых недобросовестных практик.

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