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Трамп всерьез планирует сделать Канаду 51-м штатом США - Трюдо

Трамп всерьез планирует сделать Канаду 51-м штатом США - Трюдо

Киев  •  УНН

 • 3350 просмотра

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Премьер Канады Джастин Трюдо на закрытой встрече заявил о реальных намерениях Трампа аннексировать Канаду. Канадские политики обеспокоены угрозой суверенитету из-за богатых ресурсов страны.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на закрытой встрече с руководителями канадских предприятий заявил, что не считает шутками  заявления Дональда Трампа о превращении Канады в "51-й штат США". Об этом информирует УНН со ссылкой на Bloomberg и Toronto Star.

Детали

Отмечается, что в пятницу, 07 февраля Джастин Трюдо выступил перед десятками бизнес-лидеров и политиков, которые собрались в Торонто, чтобы обсудить, как Канада может диверсифицировать торговлю с США, учитывая тарифные угрозы Трампа.

Как пишет издание Bloomberg, слова Трюдо подтвердил высокопоставленный чиновник правительства, который пожелал остаться анонимным, поскольку встреча проходила за закрытыми дверями.

Они (США. - Ред.) очень хорошо знают о наших ресурсах, о том, что мы имеем, и они очень хотят иметь возможность воспользоваться ими. Но Трамп подразумевает, что один из самых простых способов сделать это - поглотить нашу страну. И это реальная вещь

- Премьер-министр Канады.

Другие политические лидеры Канады также серьезно относятся к заявлениям Трампа об аннексии. Премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби в понедельник заявил, что Трамп намеренно реализует стратегию уничтожения канадской экономики, чтобы заставить страну стать 51-м штатом. Лидер Новой демократической партии Джагмит Сингх также считает, что угроза суверенитету Канады является реальной.

Канада богата почти тремя десятками критически важных минералов, которые необходимы для современных технологий - мобильных телефонов, аккумуляторов для электромобилей и оборонных программ.

Напомним

В рождественских сообщениях Трамп выразил намерения по контролю США над Канадой, Гренландией и Панамским каналом. Он предложил Канаде стать 51-м штатом США и раскритиковал текущее управление Панамским каналом.

Трамп сделал очередное заявление о Канаде: заверил, что США не нужны канадские товары24.01.25, 09:48 • 30908 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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