Трамп всерьез планирует сделать Канаду 51-м штатом США - Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на закрытой встрече с руководителями канадских предприятий заявил, что не считает шутками заявления Дональда Трампа о превращении Канады в "51-й штат США". Об этом информирует УНН со ссылкой на Bloomberg и Toronto Star.

Детали

Отмечается, что в пятницу, 07 февраля Джастин Трюдо выступил перед десятками бизнес-лидеров и политиков, которые собрались в Торонто, чтобы обсудить, как Канада может диверсифицировать торговлю с США, учитывая тарифные угрозы Трампа.

Как пишет издание Bloomberg, слова Трюдо подтвердил высокопоставленный чиновник правительства, который пожелал остаться анонимным, поскольку встреча проходила за закрытыми дверями.

Они (США. - Ред.) очень хорошо знают о наших ресурсах, о том, что мы имеем, и они очень хотят иметь возможность воспользоваться ими. Но Трамп подразумевает, что один из самых простых способов сделать это - поглотить нашу страну. И это реальная вещь