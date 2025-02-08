Трамп всерьез планирует сделать Канаду 51-м штатом США - Трюдо
Киев • УНН
Премьер Канады Джастин Трюдо на закрытой встрече заявил о реальных намерениях Трампа аннексировать Канаду. Канадские политики обеспокоены угрозой суверенитету из-за богатых ресурсов страны.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на закрытой встрече с руководителями канадских предприятий заявил, что не считает шутками заявления Дональда Трампа о превращении Канады в "51-й штат США". Об этом информирует УНН со ссылкой на Bloomberg и Toronto Star.
Детали
Отмечается, что в пятницу, 07 февраля Джастин Трюдо выступил перед десятками бизнес-лидеров и политиков, которые собрались в Торонто, чтобы обсудить, как Канада может диверсифицировать торговлю с США, учитывая тарифные угрозы Трампа.
Как пишет издание Bloomberg, слова Трюдо подтвердил высокопоставленный чиновник правительства, который пожелал остаться анонимным, поскольку встреча проходила за закрытыми дверями.
Они (США. - Ред.) очень хорошо знают о наших ресурсах, о том, что мы имеем, и они очень хотят иметь возможность воспользоваться ими. Но Трамп подразумевает, что один из самых простых способов сделать это - поглотить нашу страну. И это реальная вещь
Другие политические лидеры Канады также серьезно относятся к заявлениям Трампа об аннексии. Премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби в понедельник заявил, что Трамп намеренно реализует стратегию уничтожения канадской экономики, чтобы заставить страну стать 51-м штатом. Лидер Новой демократической партии Джагмит Сингх также считает, что угроза суверенитету Канады является реальной.
Канада богата почти тремя десятками критически важных минералов, которые необходимы для современных технологий - мобильных телефонов, аккумуляторов для электромобилей и оборонных программ.
Напомним
В рождественских сообщениях Трамп выразил намерения по контролю США над Канадой, Гренландией и Панамским каналом. Он предложил Канаде стать 51-м штатом США и раскритиковал текущее управление Панамским каналом.
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