"Розраховуємо на канадський бізнес та інвестиції для реконструкції України" – Зеленський зустрівся з Фріланд

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальною представницею Канади з питань відбудови України Христею Фріланд, під час якої обговорювали ключові напрямки підтримки та масштабні проєкти реконструкції. Про це український глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Хороша та важлива зустріч зі спеціальною представницею Канади з питань відбудови України Христею Фріланд. Ключові питання: відбудова України, допомога в забезпеченні енергетичної стійкості та відновленні інфраструктури. Розраховуємо на залученість канадського бізнесу, канадських інвестицій у масштабні проєкти реконструкції – написав президент.

Він висловив подяку за підтримку Канади у різних сферах, подякувавши "Марку Карні, канадському народу та пані Фріланд за незмінну підтримку України з боку Канади, зокрема у зміцненні нашої протиповітряної оборони та внесками в ініціативу PURL, завдяки якій ми отримуємо озброєння для свого захисту".

Зустріч відбулася на тлі активних міжнародних переговорів щодо відновлення України після війни, і підкреслила готовність Канади продовжувати надавати стратегічну та фінансову підтримку у критичних сферах інфраструктури та безпеки.

