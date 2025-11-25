"Розраховуємо на канадський бізнес та інвестиції для реконструкції України" – Зеленський зустрівся з Фріланд
Український президент Зеленський зустрівся зі спецпредставницею Канади Христею Фріланд для обговорення відбудови України та залучення канадських інвестицій. Ключовими питаннями були енергетична стійкість та відновлення інфраструктури.
Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальною представницею Канади з питань відбудови України Христею Фріланд, під час якої обговорювали ключові напрямки підтримки та масштабні проєкти реконструкції. Про це український глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Хороша та важлива зустріч зі спеціальною представницею Канади з питань відбудови України Христею Фріланд. Ключові питання: відбудова України, допомога в забезпеченні енергетичної стійкості та відновленні інфраструктури. Розраховуємо на залученість канадського бізнесу, канадських інвестицій у масштабні проєкти реконструкції
Він висловив подяку за підтримку Канади у різних сферах, подякувавши "Марку Карні, канадському народу та пані Фріланд за незмінну підтримку України з боку Канади, зокрема у зміцненні нашої протиповітряної оборони та внесками в ініціативу PURL, завдяки якій ми отримуємо озброєння для свого захисту".
Зустріч відбулася на тлі активних міжнародних переговорів щодо відновлення України після війни, і підкреслила готовність Канади продовжувати надавати стратегічну та фінансову підтримку у критичних сферах інфраструктури та безпеки.
