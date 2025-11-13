"Потужний голос": Сибіга зустрівся з президентом Світового конгресу українців у Канаді
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час візиту до Канади зустрівся з Палом Ґродом, президентом Світового конгресу українців. Вони обговорили співпрацю з українськими громадами та плани на 2026 рік щодо зміцнення єдності українського народу вдома та за кордоном.
Деталі
За словами дипломата, вони обговорили співпрацю з українськими громадами в Канаді й інших країнах.
Я висловив вдячність українським громадам у Канаді за їхній потужний голос та активні зусилля щодо просування інтересів України та залучення додаткової підтримки
Він додав, що 2026 рік має стати роком "зміцнення єдності усього українського народу вдома й за кордоном".
Нагадаємо
Глава МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з держсекретарем США Марком Рубіо на засіданні G7 у Канаді. Вони обговорили ситуацію на полі бою, мирні ініціативи та зміцнення оборони й енергетичної стійкості України.
