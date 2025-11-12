Сибіга зустрівся із Рубіо під час засідання G7 у Канаді: йшлося про мирні зусилля
Глава МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з держсекретарем США Марком Рубіо на засіданні G7 у Канаді. Вони обговорили ситуацію на полі бою, мирні ініціативи та зміцнення оборони й енергетичної стійкості України.
Деталі
Сибіга заявив, що Україна цінує мирні зусилля Президента Трампа та дуже ефективні енергетичні санкції проти Росії.
"Ми маємо продовжувати збільшувати ціну війни для Путіна та його режиму, змушуючи Росію припинити війну", – зазначив глава МЗС.
Держсекретар Марко Рубіо зауважив, що Сполучені Штати залишаються непохитними у співпраці з партнерами, аби спонукати росію до дипломатичних зусиль та безпосереднього діалогу з Україною для досягнення міцного і тривалого миру.
Державний секретар США Марко Рубіо вирушив у канадський регіон Ніагара для участі у зустрічі міністрів закордонних справ G7. Він обговорить зусилля президента Трампа щодо миру в Україні та Газі, безпеку на Гаїті та в Судані, морську безпеку, критично важливі корисні копалини та глобальні ланцюги поставок.