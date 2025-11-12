$42.010.06
12 листопада, 15:53 • 20853 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 51149 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47671 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50992 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48792 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44703 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60630 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62887 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82375 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132080 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Сибіга зустрівся із Рубіо під час засідання G7 у Канаді: йшлося про мирні зусилля

Київ • УНН

 • 2604 перегляди

Глава МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з держсекретарем США Марком Рубіо на засіданні G7 у Канаді. Вони обговорили ситуацію на полі бою, мирні ініціативи та зміцнення оборони й енергетичної стійкості України.

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч з державним секретарем США Марком Рубіо під час засідання Великої сімки в Канаді. Йшлося про поточну ситуацію на полі бою, мирні зусилля та конкретні пріоритети щодо зміцнення оборони та енергетичної стійкості України, передає УНН.

Деталі

Сибіга заявив, що Україна цінує мирні зусилля Президента Трампа та дуже ефективні енергетичні санкції проти Росії.

"Ми маємо продовжувати збільшувати ціну війни для Путіна та його режиму, змушуючи Росію припинити війну", – зазначив глава МЗС.

Сибіга також надав американському колезі оновлену інформацію про поточну ситуацію на полі бою, мирні зусилля та конкретні пріоритети щодо зміцнення оборони та енергетичної стійкості України.

Держсекретар Марко Рубіо зауважив, що Сполучені Штати залишаються непохитними у співпраці з партнерами, аби спонукати росію до дипломатичних зусиль та безпосереднього діалогу з Україною для досягнення міцного і тривалого миру.

Нагадаємо

Державний секретар США Марко Рубіо вирушив у канадський регіон Ніагара для участі у зустрічі міністрів закордонних справ G7. Він обговорить зусилля президента Трампа щодо миру в Україні та Газі, безпеку на Гаїті та в Судані, морську безпеку, критично важливі корисні копалини та глобальні ланцюги поставок.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Андрій Сибіга
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Канада
Сполучені Штати Америки
Україна