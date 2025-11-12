$42.010.06
Сибига встретился с Рубио во время заседания G7 в Канаде: речь шла о мирных усилиях

Киев • УНН

 • 658 просмотра

Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с госсекретарем США Марком Рубио на заседании G7 в Канаде. Они обсудили ситуацию на поле боя, мирные инициативы и укрепление обороны и энергетической устойчивости Украины.

Сибига встретился с Рубио во время заседания G7 в Канаде: речь шла о мирных усилиях

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу с государственным секретарем США Марком Рубио во время заседания Большой семерки в Канаде. Речь шла о текущей ситуации на поле боя, мирных усилиях и конкретных приоритетах по укреплению обороны и энергетической устойчивости Украины, передает УНН.

Детали

Сибига заявил, что Украина ценит мирные усилия Президента Трампа и очень эффективные энергетические санкции против россии.

"Мы должны продолжать увеличивать цену войны для путина и его режима, заставляя россию прекратить войну", – отметил глава МИД.

Сибига также предоставил американскому коллеге обновленную информацию о текущей ситуации на поле боя, мирных усилиях и конкретных приоритетах по укреплению обороны и энергетической устойчивости Украины.

Госсекретарь Марко Рубио отметил, что Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в сотрудничестве с партнерами, чтобы побудить россию к дипломатическим усилиям и непосредственному диалогу с Украиной для достижения прочного и длительного мира.

Напомним

Государственный секретарь США Марко Рубио отправился в канадский регион Ниагара для участия во встрече министров иностранных дел G7. Он обсудит усилия президента Трампа по миру в Украине и Газе, безопасность на Гаити и в Судане, морскую безопасность, критически важные полезные ископаемые и глобальные цепочки поставок.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Владимир Путин
Андрей Сибига
Марко Рубио
Дональд Трамп
Канада
Соединённые Штаты
Украина