Сибига встретился с Рубио во время заседания G7 в Канаде: речь шла о мирных усилиях
Киев • УНН
Глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу с государственным секретарем США Марком Рубио во время заседания Большой семерки в Канаде. Речь шла о текущей ситуации на поле боя, мирных усилиях и конкретных приоритетах по укреплению обороны и энергетической устойчивости Украины, передает УНН.
Детали
Сибига заявил, что Украина ценит мирные усилия Президента Трампа и очень эффективные энергетические санкции против россии.
"Мы должны продолжать увеличивать цену войны для путина и его режима, заставляя россию прекратить войну", – отметил глава МИД.
Сибига также предоставил американскому коллеге обновленную информацию о текущей ситуации на поле боя, мирных усилиях и конкретных приоритетах по укреплению обороны и энергетической устойчивости Украины.
Госсекретарь Марко Рубио отметил, что Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в сотрудничестве с партнерами, чтобы побудить россию к дипломатическим усилиям и непосредственному диалогу с Украиной для достижения прочного и длительного мира.
Напомним
Государственный секретарь США Марко Рубио отправился в канадский регион Ниагара для участия во встрече министров иностранных дел G7. Он обсудит усилия президента Трампа по миру в Украине и Газе, безопасность на Гаити и в Судане, морскую безопасность, критически важные полезные ископаемые и глобальные цепочки поставок.