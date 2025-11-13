"Мощный голос": Сибига встретился с президентом Всемирного конгресса украинцев в Канаде
Киев • УНН
Министр иностранных дел Андрей Сибига во время визита в Канаду встретился с Павлом Гродом, президентом Всемирного конгресса украинцев. Они обсудили сотрудничество с украинскими общинами и планы на 2026 год по укреплению единства украинского народа дома и за рубежом.
Детали
По словам дипломата, они обсудили сотрудничество с украинскими общинами в Канаде и других странах.
Я выразил благодарность украинским общинам в Канаде за их мощный голос и активные усилия по продвижению интересов Украины и привлечению дополнительной поддержки
Он добавил, что 2026 год должен стать годом "укрепления единства всего украинского народа дома и за рубежом".
Напомним
Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с госсекретарем США Марком Рубио на заседании G7 в Канаде. Они обсудили ситуацию на поле боя, мирные инициативы и укрепление обороны и энергетической устойчивости Украины.
