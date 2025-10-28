Сибига: украинская дипломатия успешно блокирует попытки россии восстановить международное влияние
Киев • УНН
По словам главы внешнеполитического ведомства, МИД Украины системно противодействует попыткам россии восстановить утраченные позиции на международной арене, не допустив ее избрания в восемь руководящих органов международных организаций в 2025 году. Это является элементом давления и важной задачей украинской дипломатии.
Россия должна оставаться изгоем и токсичной страной, Министерство иностранных дел Украины работает над тем, чтобы это обеспечить. Об этом в Facebook написал руководитель ведомства Андрей Сибига, сообщает УНН.
Подробности
По его словам, в течение 2025 года Россия всеми силами пыталась восстанавливать утраченные позиции на международной арене, в частности в международных организациях.
Мы системно противодействуем этим попыткам. Строим коалиции и альянсы, которые блокируют эти попытки. Где нужно, ведем особую "тихую" дипломатическую работу за закрытыми дверями. Препятствуем попыткам агрессора возвращать утраченное международное влияние
Он указал, что на сегодняшний день Москве не удается восстановить утраченные позиции - об этом свидетельствуют факты и результаты выборов. Так, только в этом году благодаря слаженной работе и взаимодействию с партнерами удалось не допустить избрания РФ в восемь руководящих и рабочих органов международных организаций:
- Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) на период 2025-2028;
- Совета Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) на период 2025-2028;
- Комитета ООН против пыток на период 2026-2029;
- Постоянного форума по вопросам коренных народов на период 2026-2028;
- Бюро Межправительственной океанографической комиссии на период 2025-2027;
- Административного совета Всемирного почтового союза (ВПС) на период 2026-2029;
- Совета почтовой эксплуатации Всемирного почтового союза (ВПС) на период 2026-2029;
- Комиссии по наркотическим средствам на период 2026-2029.
"Международная изоляция России важна как элемент давления. Это постоянная работа украинской дипломатии и важная задача, которую нам ставит Президент Украины Владимир Зеленский. У агрессора не должно быть иллюзий, что можно восстановить утраченные позиции на международной арене", - резюмировал Сибига.
Напомним
В сентябре Россия не смогла вернуться в совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО), состоящий из 36 членов. Европейский Союз активно выступил против возвращения РФ, ссылаясь на вторжение в Украину и нарушение международных правил.
Россия признала, что стремится создать сеть агентов влияния в Африке24.10.25, 02:03 • 3558 просмотров