Сибига: украинская дипломатия успешно блокирует попытки россии восстановить международное влияние

Россия должна оставаться изгоем и токсичной страной, Министерство иностранных дел Украины работает над тем, чтобы это обеспечить. Об этом в Facebook написал руководитель ведомства Андрей Сибига, сообщает УНН.

По его словам, в течение 2025 года Россия всеми силами пыталась восстанавливать утраченные позиции на международной арене, в частности в международных организациях.

Мы системно противодействуем этим попыткам. Строим коалиции и альянсы, которые блокируют эти попытки. Где нужно, ведем особую "тихую" дипломатическую работу за закрытыми дверями. Препятствуем попыткам агрессора возвращать утраченное международное влияние