Сибига: украинская дипломатия успешно блокирует попытки россии восстановить международное влияние

Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 39865 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 60637 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 74487 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 61177 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 62771 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 41598 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 43698 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 37524 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 35351 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 29199 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Погиб Богдан Змий – создатель роботизированной машины для разминирования "Змей"27 октября, 18:47 • 24998 просмотра
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь27 октября, 19:31 • 26060 просмотра
"Он не самоубийца": немецкая "подруга путина" Сара Вагенкнехт не верит в нападение россии на НАТО27 октября, 21:49 • 7036 просмотра
Чернигов подвергся атаке: в центре города зафиксировано падение шахеда27 октября, 22:37 • 6656 просмотра
Орбан: мирный договор по войне в Украине подпишут в Будапеште01:38 • 10060 просмотра
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздникаPhoto27 октября, 16:54 • 50353 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo27 октября, 13:30 • 51783 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 74494 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 101112 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 123374 просмотра
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь27 октября, 19:31 • 26087 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo27 октября, 12:28 • 61556 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto27 октября, 11:25 • 74972 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 78769 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 88653 просмотра
Сибига: украинская дипломатия успешно блокирует попытки россии восстановить международное влияние

Киев • УНН

 • 600 просмотра

По словам главы внешнеполитического ведомства, МИД Украины системно противодействует попыткам россии восстановить утраченные позиции на международной арене, не допустив ее избрания в восемь руководящих органов международных организаций в 2025 году. Это является элементом давления и важной задачей украинской дипломатии.

Сибига: украинская дипломатия успешно блокирует попытки россии восстановить международное влияние

Россия должна оставаться изгоем и токсичной страной, Министерство иностранных дел Украины работает над тем, чтобы это обеспечить. Об этом в Facebook написал руководитель ведомства Андрей Сибига, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, в течение 2025 года Россия всеми силами пыталась восстанавливать утраченные позиции на международной арене, в частности в международных организациях.

Мы системно противодействуем этим попыткам. Строим коалиции и альянсы, которые блокируют эти попытки. Где нужно, ведем особую "тихую" дипломатическую работу за закрытыми дверями. Препятствуем попыткам агрессора возвращать утраченное международное влияние

- отметил глава МИД.

Он указал, что на сегодняшний день Москве не удается восстановить утраченные позиции - об этом свидетельствуют факты и результаты выборов. Так, только в этом году благодаря слаженной работе и взаимодействию с партнерами удалось не допустить избрания РФ в восемь руководящих и рабочих органов международных организаций:

  • Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) на период 2025-2028;
    • Совета Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) на период 2025-2028;
      • Комитета ООН против пыток на период 2026-2029;
        • Постоянного форума по вопросам коренных народов на период 2026-2028;
          • Бюро Межправительственной океанографической комиссии на период 2025-2027;
            • Административного совета Всемирного почтового союза (ВПС) на период 2026-2029;
              • Совета почтовой эксплуатации Всемирного почтового союза (ВПС) на период 2026-2029;
                • Комиссии по наркотическим средствам на период 2026-2029.

                  "Международная изоляция России важна как элемент давления. Это постоянная работа украинской дипломатии и важная задача, которую нам ставит Президент Украины Владимир Зеленский. У агрессора не должно быть иллюзий, что можно восстановить утраченные позиции на международной арене", - резюмировал Сибига.

                  В сентябре Россия не смогла вернуться в совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО), состоящий из 36 членов. Европейский Союз активно выступил против возвращения РФ, ссылаясь на вторжение в Украину и нарушение международных правил.

                  Россия признала, что стремится создать сеть агентов влияния в Африке24.10.25, 02:03 • 3558 просмотров

                  Вадим Хлюдзинский

                  ПолитикаНовости Мира
