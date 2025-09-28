росія втратила місце в Раді авіаційного органу ООН - Politico
Київ • УНН
росія не змогла повернутися до ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), що складається з 36 членів. Європейський Союз активно виступив проти повернення рф, посилаючись на вторгнення в Україну та порушення міжнародних правил.
Деталі
Після оголошення результатів російський представник закликав провести повторне голосування. Проти повернення рф активно виступив Європейський Союз, аргументуючи це вторгненням в Україну та порушенням міжнародних правил.
росію було виключено з ради ІКАО у 2022 році після незаконної конфіскації орендованих літаків під час війни. Організація також поклала на рф відповідальність за збиття рейсу MH17 Malaysia Airlines над Донбасом, унаслідок чого загинули 298 людей.
Речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен наголосила, що держава, яка загрожує безпеці авіапасажирів і нехтує міжнародними нормами, не може займати місце у керівному органі, який має забезпечувати їх дотримання.
Нагадаємо
Омбудсмен Дмитро Лубінець нещодавно зазначав, що росія планує вийти з Європейської конвенції із запобігання катуванням, що усуне механізми тиску на агресора. Це ставить під загрозу українських військових та цивільних, які перебувають у російських місцях позбавлення волі.
Омбудсман також зауважив, що ще у березні 2022 року держава-агресор була виключена з Ради Європи. Таким чином, рф була учасницею конвенції після виходу з Ради Європи, але по факту це лише формальність.