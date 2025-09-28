Россия потеряла место в Совете авиационного органа ООН - Politico
Россия не смогла вернуться в совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО), состоящий из 36 членов. Европейский Союз активно выступил против возвращения РФ, ссылаясь на вторжение в Украину и нарушение международных правил.
После объявления результатов российский представитель призвал провести повторное голосование. Против возвращения РФ активно выступил Европейский Союз, аргументируя это вторжением в Украину и нарушением международных правил.
Россия была исключена из совета ИКАО в 2022 году после незаконной конфискации арендованных самолетов во время войны. Организация также возложила на РФ ответственность за сбитие рейса MH17 Malaysia Airlines над Донбассом, в результате чего погибли 298 человек.
Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен подчеркнула, что государство, угрожающее безопасности авиапассажиров и пренебрегающее международными нормами, не может занимать место в руководящем органе, который должен обеспечивать их соблюдение.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец недавно отмечал, что Россия планирует выйти из Европейской конвенции по предотвращению пыток, что устранит механизмы давления на агрессора. Это ставит под угрозу украинских военных и гражданских, находящихся в российских местах лишения свободы.
Омбудсмен также отметил, что еще в марте 2022 года государство-агрессор было исключено из Совета Европы. Таким образом, РФ была участницей конвенции после выхода из Совета Европы, но по факту это лишь формальность.