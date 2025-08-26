Наміри росії вийти з конвенції із запобігання катуванням ускладнює ситуацію для українських полонених - Лубінець

$41.430.15
48.470.56
ukenru
16:15 • 1594 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
14:13 • 7400 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
12:42 • 44728 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 88274 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
11:32 • 80748 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:23 • 41242 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 133137 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 58955 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 54631 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 178116 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2.1м/с
57%
749мм
Популярнi новини
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 105784 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 62638 перегляди
Вибух на російському танкері біля Чукотки: є постраждалі, пропаганда применшує значення аварії - ЦПД26 серпня, 10:30 • 40158 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський11:34 • 44388 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року13:17 • 19461 перегляди
Публікації
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto14:05 • 7184 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
12:42 • 44771 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:32 • 80800 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 106692 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів26 серпня, 06:24 • 133185 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Денис Шмигаль
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Європа
Нідерланди
Реклама
УНН Lite
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року13:17 • 19743 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 63380 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 107030 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 47078 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 183290 перегляди
Актуальне
Боєприпаси
Долар США
Гривня
Євро
Безпілотний літальний апарат

Наміри росії вийти з конвенції із запобігання катуванням ускладнює ситуацію для українських полонених - Лубінець

Київ • УНН

 • 52 перегляди

росія планує вийти з Європейської конвенції із запобігання катуванням, що усуне механізми тиску на агресора. Це ставить під загрозу українських військових та цивільних, які перебувають у російських місцях позбавлення волі.

Наміри росії вийти з конвенції із запобігання катуванням ускладнює ситуацію для українських полонених - Лубінець

Наміри росії вийти з Європейської конвенції із запобігання катуванням можуть призвести до того, що будуть усунуті механізми тиску, які раніше застосовуватися проти держави-агресора. Це ставить під загрозу українців, військових і цивільних, які перебувають у російських місцях позбавлення волі, пише УНН з посиланням на омбудсмана Дмитра Лубінця.

Деталі

Нещодавно Росія заявила, що планує вийти із Європейської конвенції із запобігання катуванням. Цей документ не просто забороняє тортури і нелюдське поводження, але й має механізми зобов’язань. Для їхнього виконання при Раді Європи було створено Європейський комітет із запобігання катуванням — незалежний міжнародний орган, який отримав право проводити моніторинги до місць несвободи

- розповів Лубінець.

Омбудсман також зауважив, що ще у березні 2022 року держава-агресор була виключена з Ради Європи. Таким чином, рф була учасницею конвенції після виходу з Ради Європи, але по факту це лише формальність.

Лубінець також пояснив, до чого може призвести такий крок росіян:

Таким чином росія уникає міжнародних механізмів запобіганню катуванням у місцях несвободи, зокрема й тих, де утримують українців, як військових, так і цивільних. 

- ідеться у поясненні.

Дії росіян залишаться поза зовнішнім контролем комісії. Це лише сприятиме продовженню тортур і нелюдського поводження з людьми.

Також у контексті пояснення наступне:

  • рф хоч і формально, але залишалася учасницею конвенції, що давало підстави для правового та юридичного тиску;
    • змінюється відповідальність перед Радою Європи. Це дає сигнал, що катування та нелюдське поводження у в’язницях в рф та на ТОТ не просто толеруються, а стають «внутрішньою справою рф».

      Хоча ми й так це розуміємо: понад десятиліття, відколи рф здійснює свавільні затримання на ТОТ, катує, чинить психологічне та фізичне насильство щодо українських цивільних та військовополонених

      - додав Лубінець.

      Уповноважена рф з прав людини заявила про зустріч з представником українського омбудсмена за посередництва білорусі25.08.25, 06:14 • 3768 переглядiв

      Омбудсман висловив думку,що такий крок з боку росії — це своєрідний політичний сигнал. Країна-агресор демонструє, що її не хвилюють права людини й вона більше не визнає європейських норм. Також такі дії росії створюють ризики поширення масових порушень прав людини, особливо під час збройних конфліктів, щодо військовополонених та цивільних осіб.

      Тобто йдеться не лише про гуманітарні наслідки всередині росії, але й про кризу світового правопорядку. Як ми знаємо, безкарність лише породжує нові злочини. 

      - зазначив він.

      Лубінець також закликав решту світу здійснювати тиск у межах тих інструментів, які доступні. росія все ще є учасницею Конвенції ООН проти катувань, а також залишається актуальною взаємодія із МКЧХ.

      Це потенційно зберігає дію універсальних механізмів запобігання, розслідування фактів катувань. Окрім цього, надалі надзвичайно важливо документувати злочини тортур у місцях несвободи РФ та передавати їх до Міжнародного кримінального суду. Значення мають і санкції на осіб, які захочуть нелюдське поводження в місцях несвободи або здійснюють його

      - підкреслив Лубінець.

      Доповнення

      Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро ЛубінецьУповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що під час останнього обміну було передано листи військовополоненим, сторони обговорили передачу гуманітарних посилок.

      Павло Зінченко

      ПолітикаНовини Світу
      Міжнародний комітет Червоного Хреста
      Рада Європи
      Верховна Рада України
      Збройні сили України
      Україна