Наміри росії вийти з конвенції із запобігання катуванням ускладнює ситуацію для українських полонених - Лубінець

Наміри росії вийти з Європейської конвенції із запобігання катуванням можуть призвести до того, що будуть усунуті механізми тиску, які раніше застосовуватися проти держави-агресора. Це ставить під загрозу українців, військових і цивільних, які перебувають у російських місцях позбавлення волі, пише УНН з посиланням на омбудсмана Дмитра Лубінця.

Нещодавно Росія заявила, що планує вийти із Європейської конвенції із запобігання катуванням. Цей документ не просто забороняє тортури і нелюдське поводження, але й має механізми зобов’язань. Для їхнього виконання при Раді Європи було створено Європейський комітет із запобігання катуванням — незалежний міжнародний орган, який отримав право проводити моніторинги до місць несвободи - розповів Лубінець.

Омбудсман також зауважив, що ще у березні 2022 року держава-агресор була виключена з Ради Європи. Таким чином, рф була учасницею конвенції після виходу з Ради Європи, але по факту це лише формальність.

Лубінець також пояснив, до чого може призвести такий крок росіян:

Таким чином росія уникає міжнародних механізмів запобіганню катуванням у місцях несвободи, зокрема й тих, де утримують українців, як військових, так і цивільних. - ідеться у поясненні.

Дії росіян залишаться поза зовнішнім контролем комісії. Це лише сприятиме продовженню тортур і нелюдського поводження з людьми.

рф хоч і формально, але залишалася учасницею конвенції, що давало підстави для правового та юридичного тиску;

змінюється відповідальність перед Радою Європи. Це дає сигнал, що катування та нелюдське поводження у в’язницях в рф та на ТОТ не просто толеруються, а стають «внутрішньою справою рф».

Хоча ми й так це розуміємо: понад десятиліття, відколи рф здійснює свавільні затримання на ТОТ, катує, чинить психологічне та фізичне насильство щодо українських цивільних та військовополонених - додав Лубінець.

Омбудсман висловив думку,що такий крок з боку росії — це своєрідний політичний сигнал. Країна-агресор демонструє, що її не хвилюють права людини й вона більше не визнає європейських норм. Також такі дії росії створюють ризики поширення масових порушень прав людини, особливо під час збройних конфліктів, щодо військовополонених та цивільних осіб.

Тобто йдеться не лише про гуманітарні наслідки всередині росії, але й про кризу світового правопорядку. Як ми знаємо, безкарність лише породжує нові злочини. - зазначив він.

Лубінець також закликав решту світу здійснювати тиск у межах тих інструментів, які доступні. росія все ще є учасницею Конвенції ООН проти катувань, а також залишається актуальною взаємодія із МКЧХ.

Це потенційно зберігає дію універсальних механізмів запобігання, розслідування фактів катувань. Окрім цього, надалі надзвичайно важливо документувати злочини тортур у місцях несвободи РФ та передавати їх до Міжнародного кримінального суду. Значення мають і санкції на осіб, які захочуть нелюдське поводження в місцях несвободи або здійснюють його - підкреслив Лубінець.

