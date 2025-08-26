$41.430.15
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Намерения России выйти из конвенции по предотвращению пыток усложняют ситуацию для украинских пленных - Лубинец

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Россия планирует выйти из Европейской конвенции по предотвращению пыток, что устранит механизмы давления на агрессора. Это ставит под угрозу украинских военных и гражданских, находящихся в российских местах лишения свободы.

Намерения России выйти из конвенции по предотвращению пыток усложняют ситуацию для украинских пленных - Лубинец

Намерения России выйти из Европейской конвенции по предупреждению пыток могут привести к устранению механизмов давления, которые ранее применялись против государства-агрессора. Это ставит под угрозу украинцев, военных и гражданских, находящихся в российских местах лишения свободы, пишет УНН со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Детали

Недавно Россия заявила, что планирует выйти из Европейской конвенции по предупреждению пыток. Этот документ не просто запрещает пытки и бесчеловечное обращение, но и имеет механизмы обязательств. Для их выполнения при Совете Европы был создан Европейский комитет по предупреждению пыток — независимый международный орган, который получил право проводить мониторинги в местах несвободы

- рассказал Лубинец.

Омбудсмен также отметил, что еще в марте 2022 года государство-агрессор было исключено из Совета Европы. Таким образом, РФ была участницей конвенции после выхода из Совета Европы, но по факту это лишь формальность.

Лубинец также объяснил, к чему может привести такой шаг россиян:

Таким образом Россия избегает международных механизмов предотвращения пыток в местах несвободы, в том числе и тех, где содержат украинцев, как военных, так и гражданских. 

- говорится в пояснении.

Действия россиян останутся вне внешнего контроля комиссии. Это лишь будет способствовать продолжению пыток и бесчеловечного обращения с людьми.

Также в контексте пояснения следующее:

  • РФ хоть и формально, но оставалась участницей конвенции, что давало основания для правового и юридического давления;
    • меняется ответственность перед Советом Европы. Это дает сигнал, что пытки и бесчеловечное обращение в тюрьмах в РФ и на ВОТ не просто толерируются, а становятся «внутренним делом РФ».

      Хотя мы и так это понимаем: более десятилетия, с тех пор как РФ осуществляет произвольные задержания на ВОТ, пытает, совершает психологическое и физическое насилие в отношении украинских гражданских и военнопленных

      - добавил Лубинец.

      Уполномоченная по правам человека РФ заявила о встрече с представителем украинского омбудсмена при посредничестве Беларуси25.08.25, 06:14 • 3768 просмотров

      Омбудсмен выразил мнение, что такой шаг со стороны России — это своеобразный политический сигнал. Страна-агрессор демонстрирует, что ее не волнуют права человека и она больше не признает европейских норм. Также такие действия России создают риски распространения массовых нарушений прав человека, особенно во время вооруженных конфликтов, в отношении военнопленных и гражданских лиц.

      То есть речь идет не только о гуманитарных последствиях внутри России, но и о кризисе мирового правопорядка. Как мы знаем, безнаказанность лишь порождает новые преступления. 

      - отметил он.

      Лубинец также призвал остальной мир оказывать давление в рамках тех инструментов, которые доступны. Россия все еще является участницей Конвенции ООН против пыток, а также остается актуальным взаимодействие с МККК.

      Это потенциально сохраняет действие универсальных механизмов предотвращения, расследования фактов пыток. Кроме этого, в дальнейшем чрезвычайно важно документировать преступления пыток в местах несвободы РФ и передавать их в Международный уголовный суд. Значение имеют и санкции в отношении лиц, которые захотят бесчеловечное обращение в местах несвободы или осуществляют его

      - подчеркнул Лубинец.

      Дополнение

      Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что во время последнего обмена были переданы письма военнопленным, стороны обсудили передачу гуманитарных посылок.

      Павел Зинченко

