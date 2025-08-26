$41.430.15
Під час останнього обміну військовополоненим передали листи, обговорили передачу посилок - Омбудсман

Київ • УНН

 • 846 перегляди

Український Омбудсман повідомив про обмін листами від військовополонених та обговорення гуманітарних посилок.

Під час останнього обміну військовополоненим передали листи, обговорили передачу посилок - Омбудсман

Під час останнього обміну було передано листи військовополоненим, сторони обговорили передачу гуманітарних посилок, повідомив у вівторок Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram, пише УНН.

Під час останнього повернення наших громадян, у тому числі, було здійснено обмін листами від військовополонених та обговорено питання формування передачі гуманітарних посилок для військовополонених та воззʼєднання родин

- повідомив Лубінець.

Нагадаємо

Раніше уповноважена з прав людини рф тетяна москалькова повідомила, що за посередництва білоруської сторони відбулася її зустріч із представником Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Білорусь
Верховна Рада України