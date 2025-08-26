Під час останнього обміну військовополоненим передали листи, обговорили передачу посилок - Омбудсман
Київ • УНН
Український Омбудсман повідомив про обмін листами від військовополонених та обговорення гуманітарних посилок.
Під час останнього обміну було передано листи військовополоненим, сторони обговорили передачу гуманітарних посилок, повідомив у вівторок Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram, пише УНН.
Під час останнього повернення наших громадян, у тому числі, було здійснено обмін листами від військовополонених та обговорено питання формування передачі гуманітарних посилок для військовополонених та воззʼєднання родин
Нагадаємо
Раніше уповноважена з прав людини рф тетяна москалькова повідомила, що за посередництва білоруської сторони відбулася її зустріч із представником Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.