Під час останнього обміну військовополоненим передали листи, обговорили передачу посилок - Омбудсман

Під час останнього обміну було передано листи військовополоненим, сторони обговорили передачу гуманітарних посилок, повідомив у вівторок Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram, пише УНН.

Під час останнього повернення наших громадян, у тому числі, було здійснено обмін листами від військовополонених та обговорено питання формування передачі гуманітарних посилок для військовополонених та воззʼєднання родин